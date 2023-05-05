Із присмаком стічних вод. Учені створили пиво з відходів житлового комплексу в Сан-Франциско

Якщо ви хотіли чогось екстравагантного, екологічно чистого й такого, що освіжає, цей напій припаде вам до смаку.

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Любителям пива приготуватися — пивовари з Північної Каліфорнії в співпраці з компанією із перероблення води з Сан-Франциско створили щось унікальне. Мабуть, цей напій настільки особливий, що не кожен наважився б його скуштувати — вчені розробили новий сорт пива, зварений на стічних водах, пише Futurism.

Відомо, що компанія Epic Cleantec уже давно займається переробленням стічних вод у Сан-Франциско, а тому виникла ідея використати цю перероблену воду для виробництва чогось такого, що б точно зацікавило громадськість. Так народилася ідея зварити особливе пиво. За словами співзасновника та генерального директора Epic Cleantec Аарона Тартаковського, вони хотіли створити щось, що могло б стати "привабливим інструментом для спілкування з людьми". Тут їм на допомогу й прийшли пивовари з Північної Каліфорнії Devil's Canyon Brewing Company.

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Разом їм вдалося створити новий сорт пива в стилі кельш — світле пиво з трохи гіркуватим смаком і вираженим смаком хмелю. Напій назвали Epic OneWater Brew, а для його створення використали стічні води одного з житлових комплексів у Сан-Франциско. Зазначимо, що для створення використовувалися так звані "сірі води", тобто стічні води від прання, миття посуду, душу, ванни та раковин.

Співробітники з Epic Cleantec вважають, що так їм вдасться привернути увагу до потенціалу технології повторного використання води. Зазначимо, що одним із перших, кому вдалося протестувати новий напій, став автор Guardian, Метью Кантон. Тоді він зазначав, що пиво насправді приємне на смак і "придатне для пиття", він також зауважив, що воно не містить "присмаку душу чи прання".

За словами творців пива, вони вибрали кельш через те, що цей сорт універсальніший. Використовуючи крафтові сорти пива, такі як IPA, наприклад, дослідники могли зіткнутися з тим, що комусь воно може не сподобатися спочатку через специфічний смак.

Тартаковський також зазначив, що спочатку більшість людей скептично ставилася до цього проєкту. Проте 99% тих, хто відвідав дегустацію зі скептичним настроєм, насправді були зачаровані напоєм, щойно його скуштували.

Дослідники також зазначають, що їхнє нове пиво може бути навіть безпечнішим, ніж інші сорти, що виробляються. Переважно тому, що процес виробництва пива з переробленої води проходить під суворим контролем.

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