Отбросило на 5000 км. Стеклянные осколки извержения вулкана найдены во льдах Антарктиды

Около 2000 лет назад они с невероятной силой были выброшены из вулкана, а затем провели тысячелетия в оковах 280-метрового льда.

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Около 2000 лет назад Рим находился на пике своего развития, а на Северном острове Новой Зеландии произошло извержение вулкана — его сила была столь велика, что это событие омрачило земли империи, расположенные за полмира, пишет Science Alert.

Спустя тысячи лет и 280 метров антарктического льда ученые обнаружили шесть уникальных осколков стекла, образовавшихся в результате взрыва и отброшенных на невероятные 5 000 километров к югу. К слову, существует также седьмой осколок раннего извержения того же вулкана, который в конечном итоге помог исследователям определить их точное происхождение, а также точное время этого древнего пробуждения вулкана.

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По словам ведущего автора исследования, кандидата наук в Университете Те Херенга Вака-Виктория в Веллингтоне, ученого-эколога Стивена пива, в совокупности им с командой удалось обнаружить семь осколков — вместе они представляют собой "уникальный и неоспоримый двойной отпечаток вулкана Таупо как источника".

Отметим, что вулкан Таупо является активным последние около 300 000 лет, однако ученые никак не могли определить время его последнего крупного извержения, которое стало одним из самых масштабных на Земле за последние 5 000 лет. Исторические записи Древнего Рима и Китая, описывающие события 186 г. н. э., позволили ученым предположить, что именно это сверхсильное извержение вулкана "затуманило их небо". В записях говорится о том, что Солнце приобрело кроваво-красный оттенок, а небеса пылали, кроме того вокруг не хватало света.

Эти описания весьма яркие, однако они, увы, не соответствуют геологическим данным. Ученые изучили отложения серы в ледяных кернах из Антарктиды и Гренландии — это позволило сузить время извержения Туапо примерно до 230 г. н.э., плюс-минус несколько десятилетий.

Изображения осколков стекла из керна антарктического льда, полученные с помощью сканирующего электронного микроскопа Фото: Scientific Reports

Исследователи также провели радиоуглеродный анализ бревен деревьев, которые были погребены под горячими вулканическими потоками. В результате им удалось уточнить время примерно до 232 года нашей эры. После ученые изучили плоды и семена этих сохранившихся деревьев и смогли установить, что извержение, вероятно, произошло в конце лета или осенью, однако год все еще оставался загадкой.

В ходе нового исследования Пива с командой изучили ледяной керн длиной 764 метра, извлеченный из ледникового щита Росса в Западной Антарктиде. Известно, что он хранит в себе климатическую информацию за последние 83 000 лет.

На глубине 279 метров ученые обнаружили 7 осколков стекла длинной от 10 до 20 микрон, образованных из гранитоподобного минерала риолита. Команда провели геохимический анализ осколков и обнаружили, что он полностью соответствует образцам извержения древнего вулкана в Новой Зеландии. Особое внимание исследователей привлек один осколок — он соответствовал вулканическому стеклу, образовавшемуся в результате более раннего, но куда более масштабного извержения вулкана Таупо, произошедшего 25 600 лет назад.

Авторы исследования полагают, что эти осколки стекла находились в вулкане Таупо, а в момент извержения вулкана они были выброшены в стратосферу Земли вместе с недавно образовавшимися осколками стекла в результате извержения г. н.э. Любопытно, что шлейф вулкана оказался настолько мощным, что буквально отбросил осколки на расстояние более 5 000 километров.

Ранее Фокус писал о том, что под ледяным щитом Антарктиды найден "трубопровод": простирается на 460 км и ускоряет таяние.