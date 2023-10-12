Соткана из лоскутов. Ученые рассказали, сколько тектонических плит покрывает поверхность Земли

Исследователи отмечают, что большинство из этих "клаптиков" даже не указаны на официальных картах, составленных учеными.

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Миллиарды лет назад поверхность Земли представляла собой море расплавленной порода. По мере того как эта кипящая масса постепенно остывала, она образовывала сплошную каменистую оболочку, где более плотные материалы перемещались внутрь планеты, а менее плотные поднимались на поверхность, пишет Live Science.

Именно таким образом и образовались плиты на поверхности нашей планеты. По сути плита — это и есть кора, а под ней находится более слабый материал — мантия. По словам геофизика из Океанографического института Вудс-Хоул в Массачусетсе Кэтрим Ричерт, количество земных тектонических плит сегодня варьируется от 12 до почти 100, однако далеко не все из них указаны на картах.

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Ричерт отмечает, этот более слабый материал более горячий и подвижный, а разница между этими слоями — то, что позволяет вышележащим плитам двигаться: сталкивать, расходиться и тереться друг о друга. Известно, что в зонах стыков образуются разломы и горы, а вулканы и землетрясения пробуждают жизнь.

Исследователи отмечают, что количество плит в действительности зависит от того, с какой точки зрения смотреть. Большинство геологов соглашаются с тем, что существует от 12 до 14 "первичных плит", покрывающих большую часть поверхности Земли. По словам геофизика из Имперского колледжа Лондона Саскии Гоес, площадь каждой из этих "первичных" плит составляет не менее 20 миллионов квадратных километров. Крупнейшими из них являются:

Северо-Американская;

Африканская;

Евразийская;

Индо-Австралийская;

Южно-Американская;

Антарктическая;

Тихоокеанская.

Исследователи считают, что наиболее монументальной из всех вышеперечисленных является Тихоокеанская плита, занимающая невероятные 103, 3 миллиона квадратных километров, за ней следует Северо-Американская — 75,9 миллиона квадратных километров.

По словам Гоес, помимо чрезвычайно больших плит, существует также 5 несколько меньших:

Филиппинское море;

Кокосы;

Наска;

Аравийская плита;

Хуан-де-Фука.

Однако дальше все немного запутано. Дело в том, что некоторые исследователи считают Анатолийскую и Восточно-Африканскую плиты, которые являются частью Евразийской и Африканской плит соответственно, отдельными объектами. Аргументом является то, что они движутся со скоростью, отличающейся от скорости основных плит. Таким образом количество основных плит варьируется от 12 до 14.

Все становится еще более сложным, если взглянуть на границы плит, где тектоника заставляет их раскалываться на более мелкие фрагменты, в результате чего образуются так называемые микроплиты. Площадь этих участков, как правило, составляет, менее 1 миллиона квадратных километров. Предыдущие исследования свидетельствуют о том, что на Земле насчитывается около 57 микроплит, однако их обычно не включают в карты мира.

По словам Гоес, важно понимать, что количество тектонических плит Земли будет меняться в зависимости от того, как ученые решат их определять в тот или иной период времени, а также по мере того, как мы узнаем больше о том, как и где катализируется деформация на границах плит. Ученые считают, что пройдет еще не одно десятилетие прежде, чем мы сможем поставить точку в этом вопросе.

К слову, известно несколько удивительных фактов о тектонических плитах и их движении. Например, Тихоокеанская плита является самой быстрой: она движется на северо-запад со скоростью от 7 до 10 сантиметров в год. Ее быстрое движение обусловлено окружающим кольцом зон субдукции, также известным как Огненное кольцо — именно в этом месте гравитационные силы притягивают плиты Земли.

Ранее Фокус писал о том, что "огненное кольцо" в Тихом океане сотрясает землю и "поливает ее огнем".