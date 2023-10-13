Спасти Землю от адского кипения: ученые рассказали, что для этого нужно сделать

Исследователи считают, что человечеству необходимо немедленно сократить использование ископаемого топлива, чтобы избежать климатического коллапса.

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Последние десятилетия ученые пугали тем, что в будущем человечество неминуемо столкнется с климатическим кризисом, если не снизит выброс парниковых газов. Что же, климатический кризис уже здесь, а Земля перешла из эры "глобального потепления" в эру "глобального кипения". Последствия могут быть катастрофичными, пишет Science Alert.

Сегодня исследователи крупнейшего Международного энергетического агентства заявляют о том, что выбросы метана из ископаемого топлива должны быть сокращены немедленно — лишь это позволит сдержать потепление климата. Ученые также считают, что значительное сокращение выбросов парникового газа возможно с помощью существующих технологий с низкими затратами.

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Отметим, что метан гораздо менее распространен в земной атмосфере, чем углекислый газ, тем не менее на его долю приходится около 30% глобального повышения температуры. Он сохраняется в атмосфере планеты всего около 10 лет, однако поглощает энергию гораздо быстрее, чем углекислый газ. В то же время сокращение выбросов парниковых газов рассматривается как быстрый способ ограничить глобальное потепление в краткосрочной перспективе, что поможет улучшить качество воздуха.

Статистика показывает, что на долю энергетического сектора приходится около 40% метана, производимого в результате деятельности человека, но ему удалось добиться незначительного прогресса в ограничении выбросов. Именно поэтому в МЭА заявляют о том, что немедленное сокращение выбросов метана необходимо, чтобы сдержать потепление Земли в пределах 1,5 градуса Цельсия.

Исследователи считают, что без целенаправленных мер по борьбе с метаном, даже при значительном сокращении использования ископаемого топлива, повышение средней температуры на планете, вероятно, превысит 1,6°C уже к середине столетия.

Впрочем, ученые считают, что надежда есть: около 75% выбросов метана от нефтегазовых операций, а также 50% выбросов метана от производства угля можно сократить — для этого потребуется использовать существующие технологии. В МЭА также подсчитали, что стоимость использования всех существующих сегодня стратегий смягчения последствий составит лишь 2% от дохода нефтегазового сектора, полученного в 2022 году. И это при том, что речь идет о стратегиях продолжительностью в 6-7 лет.

Исследователи предполагают, что если миру удастся придерживаться этих стратегий, в конечном итоге уровень выбросов метана все равно не сократится до нулевого уровня. Однако даже достижение этих целей кажется весьма маловероятным — ученые считают. Что для этого потребуются дополнительные исследования и новые стратегии по сокращению выбросов парниковых газов.

К слову, выгоды от данных стратегий могут оказаться столь велики, что, по сути, выйдут за пределы борьбы с изменением климата. Например, ожидается, что это приведет к предотвращению почти миллиона преждевременных смертей из-за воздействия озона, а также предотвратит потерю около 90 миллионов тон урожая к середине столетия.

Ранее Фокус писал о том, что за 25 лет ледники потеряли треть массы и выбросили в океан 7,5 триллиона тонн воды.