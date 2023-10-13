Врятувати Землю від пекельного кипіння: вчені розповіли, що для цього потрібно зробити

Дослідники вважають, що людству необхідно негайно скоротити використання викопного палива, щоб уникнути кліматичного колапсу.

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Останні десятиліття вчені лякали тим, що в майбутньому людство неминуче зіткнеться з кліматичною кризою, якщо не знизить викид парникових газів. Що ж, кліматична криза вже тут, а Земля перейшла з ери "глобального потепління" в еру "глобального кипіння". Наслідки можуть бути катастрофічними, пише Science Alert.

Сьогодні дослідники найбільшого Міжнародного енергетичного агентства заявляють про те, що викиди метану з викопного палива мають бути скорочені негайно — лише це дасть змогу стримати потепління клімату. Вчені також вважають, що значне скорочення викидів парникового газу можливе за допомогою наявних технологій з низькими витратами.

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Зазначимо, що метан набагато менш поширений у земній атмосфері, ніж вуглекислий газ, проте на його частку припадає близько 30% глобального підвищення температури. Він зберігається в атмосфері планети всього близько 10 років, проте поглинає енергію набагато швидше, ніж вуглекислий газ. Водночас скорочення викидів парникових газів розглядається як швидкий спосіб обмежити глобальне потепління в короткостроковій перспективі, що допоможе поліпшити якість повітря.

Статистика показує, що на частку енергетичного сектору припадає близько 40% метану, виробленого в результаті діяльності людини, але їй вдалося домогтися незначного прогресу в обмеженні викидів. Саме тому в МЕА заявляють про те, що негайне скорочення викидів метану необхідне, щоб стримати потепління Землі в межах 1,5 градуса Цельсія.

Дослідники вважають, що без цілеспрямованих заходів з боротьби з метаном, навіть за умови значного скорочення використання викопного палива, підвищення середньої температури на планеті, ймовірно, перевищить 1,6°C вже до середини століття.

Утім, учені вважають, що надія є: близько 75% викидів метану від нафтогазових операцій, а також 50% викидів метану від виробництва вугілля можна скоротити — для цього потрібно використовувати наявні технології. У МЕА також підрахували, що вартість використання всіх наявних сьогодні стратегій пом'якшення наслідків становитиме лише 2% від доходу нафтогазового сектору, отриманого 2022 року. І це при тому, що йдеться про стратегії тривалістю в 6-7 років.

Дослідники припускають, що якщо світу вдасться дотримуватися цих стратегій, зрештою рівень викидів метану все одно не скоротиться до нульового рівня. Однак навіть досягнення цих цілей здається вельми малоймовірним — вчені вважають. Що для цього потрібні додаткові дослідження і нові стратегії зі скорочення викидів парникових газів.

До слова, вигоди від цих стратегій можуть виявитися настільки великими, що, по суті, вийдуть за межі боротьби зі зміною клімату. Наприклад, очікується, що це призведе до запобігання майже мільйону передчасних смертей через вплив озону, а також запобігатиме втраті близько 90 мільйонів тонн врожаю до середини століття.

Раніше Фокус писав про те, що за 25 років льодовики втратили третину маси й викинули в океан 7,5 трильйона тонн води.