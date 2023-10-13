Сльози Антарктиди. За 25 років льодовики втратили третину маси й викинули в океан 7,5 трильйона тонн води

Нове дослідження показує, що втрата льоду додала у Світовий океан неймовірну кількість води, а льодовики продовжують втрачати масу.

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Кліматична криза перестала бути чимось, чим вчені лякали нас у майбутньому — вона вже тут. Ба більше, Земля відчайдушно переступила з ери "глобального потепління" в еру "глобального кипіння", а отже, планета й надалі теплішатиме, а Антарктида втрачатиме свій льодовий покрив, пише Daily Mail.

Нове дослідження показує, що за останню чверть століття, у період з 1997 по 2021 роки шельфові льодовики Антарктиди втратили близько третини свого покриву, внаслідок чого у Світовий океан було викинуто неймовірну кількість води — 7,5 трильйона тонн води.

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Під час дослідження команда з Університету Лідса проаналізувала понад 100 000 супутникових знімків радіолокаційних зображень. У результаті вчені виявили неухильну ерозію крижаних щитів континенту, до того ж понад 40 із них скоротилися за останні 25 років.

Дані також свідчать, що деякі крижані щити за цей час наростили кількість льоду, проте третина всіх льодовиків Антарктиди, на жаль, втратила понад 30% своєї первісної маси, викинувши при цьому в океани величезну кількість прісної води. Дослідники побоюються, що така неймовірна кількість прісної води може дестабілізувати океанські течії, а також посприяє глобальному підвищенню рівня моря.

Тепліші води біля західного узбережжя Антарктиди призвели до танення крижаних щитів набагато швидше, ніж на сході Фото: University of Leeds

Команда також зазначає, що у зв'язку з кліматичною кризою, яку ми спостерігаємо сьогодні, можна припустити, що в майбутньому льодовики втрачатимуть більше своєї маси та, ймовірно, з більшою швидкістю. Знімки також показують, що більше за інших за ці роки постраждали льодовики, розташовані на західному узбережжі. При цьому льодовики східного узбережжя змогли зберегти свої розміри, а деякі навіть зросли.

Вчені вважають, це пов'язано з характером океанських течій, що оточують Антарктиду і несуть воду різної температури. Наприклад, західний бік континенту піддається впливу теплих вод, що розламують шельфові льодовики знизу, тоді як на сході Антарктида захищена смугою більш холодних вод поблизу берега.

Дослідження показало, що за останні 25 років крижані щити Антарктиди, що тануть, викинули в океан приголомшливі 7,5 трильйонів тонн води Фото: SWNS

Спостереження також показують, що загалом з 1975 року до шельфових льодовиків континенту додалося 59 трильйонів тонн води. Однак вони були компенсовані втратами 67 трильйонів тонн, а найбільших втрат зазнав шельфовий льодовик Гетц, який втратив неймовірні 1,9 трильйона тонн води. Для порівняння один трильйон тонн льоду являє собою куб із гранню понад 10 кілометрів. Команда також встановила, що 95% втрат льоду були пов'язані з таненням, а ще 5% припали на "відколювання".

Шельфовий льодовик Гетц, де відбулося найсильніше танення льоду, за 25 років скинув у південний океан 1,9 трильйона тонн води Фото: ESA

Водночас із протилежного боку Антарктиди шельфовий льодовик Еймері накопичив рекордні 1,2 трильйона тонн льоду — причиною тому є навколишні, холодніші води. За словами провідного автора дослідження, доктора Бенджаміна Девісона, результати вказують на те, що лід в Антарктиді змінюється.

Девідсон також зазначає, вони з колегами очікували, що більшість шельфових льодовиків пройдуть цикли швидкого, проте короткочасного скорочення, а потім почнуть повільно відновлюватися. Але, на жаль, цього не сталося — майже половина всіх льодовиків Антарктиди скорочується, і навряд чи це зміниться найближчим часом.

Понад 40 льодовиків скоротилися в період з 1997 по 2021 рік Фото: SWNS

Учені вважають, ця неймовірна втрата льодового покриву Антарктиди спричинена глобальним потеплінням, до якого призвела діяльність людини. Якби підвищена швидкість втрати льоду була спричинена природними факторами, наприклад, зміною кліматичних умов, були б свідоцтва повторного зростання льоду на зазвичай теплішому заході континенту.

Автори дослідження вважають, якщо шельфові льодовики зникнуть повністю або ще більше потоншають, це може порушити антарктичну льодову систему, а також вплине на глобальну циркуляцію океану.

Раніше Фокус писав про те, що якщо зникне Південний океан, людство вимре слідом за ним.