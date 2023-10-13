Остання загорода Землі. Якщо зникне Південний океан, людство вимре слідом за ним

Вчені вважають, що роль Антарктиди та Південного океану у виживанні людей на планеті недооцінена, втративши їх ми не зможемо вижити.

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Дослідники вже попередили, що кліматична криза — зовсім не те, що на нас чекає в майбутньому, вона вже тут. Фактично Земля вже зробила стрибок з ери "глобального потепління" в еру "глобального кипіння". Тепер вчені попереджають, втративши Південний океан, людство просто не зможе вижити на Землі, пише The Guardian.

Південний океан, по суті, являє собою помпа, яка вентилює більшу частину глибоких океанів світу. Він живить унікальну дику природу, є їжею для рибальства, а також накопичує вуглець і поглинає тепло. Вчені дійшли висновку, що без цих "безкоштовних послуг", які надає нам Південний океан, Земля просто була б непридатна для життя.

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Ще однією важливою складовою для життя людства на Землі є льодовий покрив східної Антарктиди, що містить більшу частину льодовикового льоду на планеті. Вчені попереджають, що втрата всього цього льодового покриву просто призведе до зміни нашої берегової лінії, при цьому деякі міста повністю підуть під воду.

За словами фізичного океанографа і провідного автора доповідей Міжурядової групи експертів зі зміни клімату, який очолює партнерство австралійської антарктичної програми в Університеті Тасманії, професора Натана Биндоффа, все це означає лише одне — людству за будь-яку ціну необхідно захистити Антарктиду та Південний океан, щоб вижити.

За словами професора, основна проблема полягає в тому, що важливу роль, по суті, відіграє кожна частка градуса потепління і кожна тонна викинутого вуглецю. Дослідники наголосили, що настало критичне десятиліття для ухвалення рішень щодо запобігання переломним моментам в Антарктиді та Південному океані, які зачіпають увесь світ.

За словами професора, сьогодні в системах Антарктики та Південного океану відбуваються швидкі зміни, пов'язані з кліматом, проте науковці не можуть належним чином спостерігати за ними через брак техніки та кораблів. Раніше глобальна конференція в Гобарті, в якій узяли участь три сотні вчених із 25 країн, зазначила, що "хронічна відсутність за Південним океаном", по суті, кидає виклик нашій здатності виявляти й оцінювати наслідки кліматичних змін.

Біндофф зазначає, все це означає лише одне — нам катастрофічно бракує досліджень Південного океану та Антарктиди, і це при тому, що цей регіон відіграє найважливішу роль для виживання людства. Клімат планети змінюється надто швидко, і якщо вчені не зможуть відстежувати його наслідки сьогодні, у майбутньому вони можуть стати катастрофічними.

Раніше Фокус писав про те, що ера "глобального кипіння" Землі зробить вино трішки смачнішим.