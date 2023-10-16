Носить родных у сердца: наши предки делали жуткие подвески из человеческих черепов (фото)

Использование человеческих останков для создания украшений или амулетов было распространено в древности. Об этом свидетельствует находка швейцарского археолога, который обнаружил подвески из человеческих черепов.

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В 1914 году швейцарский археолог-любитель Эрнест Рулен сделал открытие, которое проливает свет на обычаи и верования наших древних предков. Он нашел два уникальных амулета, изготовленные из фрагментов человеческих черепов, пишет Ancient Origins.

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Эти амулеты датируются примерно 3500 годом до н. э., периодом неолита — временем, когда наши предки только начинали заниматься сельским хозяйством и селиться в общинах. Они имеют овальную форму и отверстие на одном конце, возможно, для того, чтобы их можно было повесить на шею. Они также имеют тонко обработанные и закругленные края, что позволяет предположить, что их носили как подвески, подобно тому, как мы носим ювелирные украшения сегодня.

Рулен нашел эти амулеты в Невшателе, Швейцария, месте, которое ассоциируется с периодом среднего неолита. Примечательно, что лишь несколько таких амулетов найдено в Швейцарии, что делает их невероятно редкими.

Подвеска и ожерелье из человеческих зубов, Диспилио, Греция Фото: Museum of Ireland/ BY-SA 2.0

Эрнест Рулен и другие археологи предполагают, что эти амулеты созданы из фрагментов человеческих черепов умерших. Затем эти фрагменты тщательно перфорировали и полировали, чтобы сделать подвески. Одна из теорий заключается в том, что люди носили эти амулеты, чтобы черпать силу или защиту из мира умерших или, возможно, чтобы помнить и чествовать членов своей общины, которые отошли в вечность.

Однако есть и другая, более тревожная теория, предложенная французским антропологом Полем Брока. Брока предполагает, что черепа продырявлены перед смертью как во время трепанации. Это была одна из древнейших хирургических процедур, которая датируется эпохой неолита. Она заключалась в сверлении отверстия в черепе живого человека для лечения различных недугов, таких как судороги, головная боль, инфекции или переломы.

В древности некоторые верили, что болезни вызывают духи, которые находятся в ловушке, а сверление отверстия в черепе рассматривалось как способ выпустить этих духов на волю. Теория Брока заключается в том, что те, кто пережил трепанацию, считались имеющими черепа с особыми свойствами. После того, как человек умирал, фрагменты черепа забирали и превращали в амулеты. Считалось, что эти амулеты приносят удачу, отгоняют злых духов и защищают владельца и его семью.

Тибетская резная капала Фото: User Mountain/ CC BY-SA 3.0

Использование человеческих останков, как и черепных амулетов, для защиты или удачи, не ограничивается этим временем и местом. Археологические раскопки в Греции и Анатолии также обнаружили подобные артефакты, изготовленные из человеческих останков, например, продырявленные зубы.

В Тибете существует традиция использования черепных колпаков Капала в ритуальных практиках. Капалы, что в переводе с санскрита означает "череп", служат ритуальными сосудами, напоминающими чаши, сделанные из черепов. Они используются в ритуалах индуистской и буддийской тантры. Эти Капалы часто изысканно украшены сложной резьбой, украшены драгоценными металлами и драгоценными камнями.

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Хотя ношение или демонстрация частей человеческого тела таким образом может показаться нам необычным, важно отметить, что даже сегодня некоторые люди хранят урны с человеческим прахом на своих каменных полках как способ поддерживать физическую связь с умершими близкими.

Эта археологическая находка предлагает необычный взгляд на верования и практики наших древних предков, от использования амулетов, сделанных из человеческих черепов, до древней хирургической техники трепанации. Это напоминание о том, как наши предки решали вопросы жизни, смерти и сверхъестественного, и как эти практики продолжают формировать наше понимание истории и культуры.

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