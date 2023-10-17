Неожиданное открытие в центре Млечного Пути: обнаружены объекты, которые не должны здесь существовать (фото)

Ученые обнаружили, что возле сверхмассивной черной дыры появляются новые звезды, хотя теории говорят, что это невозможно.

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Астрономы смогли объяснить загадку, которая не давала покоя ученым уже много лет. Дело в том, что в окрестностях сверхмассивной черной дыры было обнаружено звездное скопление под названием IRS13, в котором существуют очень молодые звезды. Но регион космоса возле черной дыры, согласно теориям, не способствует тому, чтобы звезды здесь могли формироваться. С помощью данных, полученных космическим телескопом Уэбб, астрономы выяснили, что здесь происходит и почему эти звезды появились так близко к сверхмассивной черной дыре. Результаты исследования были опубликованы в журнале The Astronomical Journal, пишет Live Science.

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Еще 20 лет назад астрономы обнаружили звездное скопление, названое IRS13, расположенное очень близко к сверхмассивной черной дыре в центре Млечного Пути. 10 лет назад ученые выяснили, что в этом скоплении существуют звезды, которым всего 100 тысяч лет. Для сравнения, нашему Солнцу 4,6 млрд лет. То есть это очень молодые звезды.

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Но они не могут формироваться в такой близости к черной дыре потому, как этому, согласно теориям, должны помешать сильнейшая гравитация черной дыры и не менее сильное излучение, исходящее из ее аккреционного диска, где кружится материя, которую она поглощает.

Звездные скопления рядом с черной дырой в центре Млечного Пути Фото: NASA

Но авторы нового исследования провели наблюдения за ядром нашей галактики с помощью космического телескопа Уэбб и снова подтвердили, что очень молодые звезды здесь все же формируются, хотя этого не должно происходить.

Проведя тщательный анализ звездного оскопления и неожиданно молодых звезд, астрономы выяснили, каким образом они могли здесь появиться. По словам ученых, впервые было подтверждено реальное существование очень молодых звезд в очень неблагоприятном для из появления месте. Также впервые астрономы обнаружили, что рядом с черной дырой в центре нашей галактики кроме существующих горячих молодых звезд происходит формирование новых звезд.

Ученые пришли к выводу, что некоторые звезды в звездном скоплении на самом деле появились не рядом с черной дырой. Их формирование состоялось, когда звездное скопление находилось дальше от ядра галактики. Но затем произошло перемещение этого скопления ближе к сверхмассивной черной дыре, которая притянула его к себе своей сильнейшей гравитацией. Из-за этого появилась ударная волна во время прохождения звездного оскопления сквозь межзвездную среду и это вызвало процесс формирования новых звезд.

Также ученые обнаружили признаки существования разных химических элементов в ядре галактики возле звездного оскопления IRS13, которые являются свидетельством относительно недавнего появления новых звезд. Ученые собираются использовать телескоп Уэбб для дальнейших наблюдений за центром Млечного Пути, чтобы найти еще больше доказательств своей гипотезе.

Фокус уже писал о том, что телескоп Хаббл сделал снимок космического "головастика" в красном "море" туманности. На новом изображении туманности Душа виден газовый кокон, где появляются новые звезды.