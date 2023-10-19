От львов до рабов. Необычные находки в пещерах раскрывают историю народа Пуэрто-Рико (фото)

В карстовых пещерах Пуэрто-Рико наскальная живопись украшает стены скал. Предыдущие исследования определяли возраст этого искусства на основе данных о давности соседних археологических артефактов в пещерах, но этот показатель является относительным и может не совпадать с настоящим временем создания рисунков.

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В таинственных карстовых пещерах Пуэрто-Рико сделано захватывающее открытие, которое проливает свет на древнюю историю острова. Хотя предыдущие исследования пытались датировать пещерное искусство на основе археологических артефактов, результаты оказались несколько неуверенными. Теперь, благодаря новаторскому исследованию, представленному на встрече Геологического общества Америки GSA Connects 2023, датировка этого замечательного произведения искусства вышла на новый уровень точности, пишет Phys.org.

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Анхель Акоста-Колон, геофизик из Университета Пуэрто-Рико (UPR) в Аресибо, возглавил это исследование. Вместе со своим коллегой Рениелем Родригесом он поставил цель выявить точный возраст наскального искусства в пещерах Пуэрто-Рико, охватывающий различные формы выражения, включая петроглифы (высеченные изображения), пироглифы (нарисованные на обгоревших остатках предметов) и пиктограммы (пещерные рисунки).

Пиктограммы, в частности, привлекли их внимание благодаря использованию органического черного материала, который идеально подходит для радиоуглеродного датирования.

Исследования привели их к 11 различным пещерам на Ла Исла Гранде, самом большом острове Пуэрто-Риканского архипелага. В этих пещерах они тщательно собрали 61 образец пигмента из пиктографического искусства.

Кроме того, команда обнаружила более детальные рисунки людей и животных, созданные между 700 и 800 годами нашей эры Фото: A. Acosta-Colon

Исследователи тщательно подходили к выбору образцов, выбирая рисунки, которые часто встречаются и не являются уникальными. "[Пиктограммы] не являются безграничным ресурсом — они ограничены, — объясняет Акоста-Колон, — поэтому если мы касаемся одной, мы касаемся ее навсегда, и для будущих поколений мы лишаем удовольствия видеть то, что видим".

Чтобы извлечь пигмент для датировки, исследователи были осторожными и брали лишь крошечные 1-2 миллиграммовые образцы из черных отметок на стенах пещеры. Затем их отправили в Центр прикладных изотопных исследований (AIS) при Университете Джорджии для датировки с помощью углерода-14.

Результаты этого исследования нельзя назвать иначе, как замечательными. Древнейшие абстрактные геометрические пиктограммы были датированы примерно 700-400 годами до нашей эры, что совпадает с архаической эпохой.

Эта находка имеет большое значение, поскольку бросает вызов предыдущим представлениям о том, что доколониальное население Пуэрто-Рико существовало лишь 400-500 лет до прибытия европейцев.

"Это очень важно для нас, потому что когда европейское вторжение пришло в Пуэрто-Рико, они вложили в документ, что наше доколониальное население было там только 400-500 лет, — говорит Акоста-Колон, — Это доказывает, что мы были здесь [тысячи] лет до европейского вторжения, и это задокументировано наукой, а не контекстной археологией".

Исследование также показало, что более простые рисунки антропологического типа созданы между 200 и 400 годами н. э.

"У нас есть пробелы во времени, и это интересно, потому что мы не знаем, что произошло", — говорит Акоста-Колон, добавляя, что они могли бы заполнить эти пробелы, взяв больше образцов по всему острову.

Кроме того, команда обнаружила более детальные рисунки людей и животных, созданные между 700 и 800 годами нашей эры. Эти изображения продолжали существовать на протяжении веков, вплоть до европейской колонизации острова около 1500 года нашей эры. Удивительно, но эти более поздние изображения включали изображения лошадей, кораблей и других животных.

Среди множества животных они обнаружили особенно необычную находку. "У нас есть изображение, похожее на льва — но в Пуэрто-Рико нет львов", — говорит Акоста-Колон. Когда они с Родригесом размышляли, кто мог видеть льва, то подумали о рабах, которых завезли на остров испанцы.

Среди множества животных они обнаружили особенно необычную находку Фото: A. Acosta-Colon

"Но возраст рисунка — около 1500 года, — говорит он. — У нас есть данные, подтверждающие, что, по моему мнению, это одно из первых рабовладельческих искусств в пещерах Пуэрто-Рико".

Это исследование имеет далеко идущие последствия. Точно определив возраст этих пиктограмм, исследование освещает богатую историю пуэрториканского народа, которая выходит далеко за пределы европейского вторжения. Оно предоставляет конкретные доказательства того, что жизнь в Пуэрто-Рико началась гораздо раньше.

Акоста-Колон считает, что, изучая больше пещерных памятников искусства, можно отодвинуть дату появления человека в Пуэрто-Рико аж на 5000 лет до нашей эры. Это, в сочетании с археологическими находками, может реконструировать историю народа Пуэрто-Рико, начиная с архаической эпохи до народа таино и доколумбового периода.

Это удивительное путешествие во времени, запечатленное на стенах этих скрытых пещер, которое ждет, чтобы рассказать свою историю всем, кто осмелится зайти внутрь.

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