Ученые представили новый закон природы: он объясняет эволюцию всего во Вселенной

Согласно новому закону, все сложные системы в природе, и на Земле, и в космосе, постоянно развиваются и становятся более сложными.

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Теорию естественного отбора Дарвина можно применить к эволюции живых существ на Земле. Но ее нельзя применить к более сложным системам, таким как атомы, планеты и звезды. Группа ученых в журнале PNAS представила новый закон природы, который является недостающим аспектом теории Дарвина и его можно применить к описанию эволюции практически всего во Вселенной, пишет Live Science.

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Если теорию эволюции Дарвина, в основе которой находится естественный отбор, можно применить только к живым организмам, но согласно новому недостающему закону природы, подобный механизм применим и для неживых объектов. Новый закон гласит, что сложные природные системы развиваются до состояния большего разнообразия и большей сложности.

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Авторы назвали свое творение законом увеличения функциональной информации. В законе описаны концепции отбора, которые заставляют природные системы во Вселенной развиваться и становится сложнее.

В новом законе природы сказано, что уровень функциональной информации системы будет расти, а значит система будет развиваться, если в различных конфигурациях системы произойдет отбор для улучшения выполнения тех или иных функций. То есть в неживых системах, в таких как атомы, планеты и звезды, происходит тот же эволюционный отбор, что и был описан Дарвином для живых организмов.

Группа ученых представила новый закон природы, который является недостающим аспектом теории Дарвина и его можно применить к описанию эволюции практически всего во Вселенной Фото: space.com

Ученые считают, что три основных фактора влияют на развитие природных систем, благодаря чему выживают самые приспособленные компоненты системы. Согласно закону, многие природные развивающиеся системы состоят из большого количества компонентов, таких атомы и молекулы, которые много раз меняются и принимают разные конфигурации. Некоторые из этих конфигураций выживают в рамках отбора, а другие – нет. И это происходит в зависимости от функций каждой конфигурации. То есть происходит отбор по функции.

Факторы, влияющие на эволюцию развивающихся природных систем, согласно новому закону:

Стабильность – для продолжения развития происходит отбор наиболее стабильных конфигураций атомов и молекул;

Новизна – это способность развивающихся систем находить новые конфигурации, которые приводят к появлению новых свойств и особенностей;

Способность системы продолжать фундаментальные процессы.

Авторы закона считают, что если в системе новая конфигурация работает хорошо и ее функции улучшаются, то происходит дальнейшее развитие системы. И это касается как живой, так и неживой природы.

Например, Стюарт Кауфман из Университета штата Пенсильвания, США, считает новый закон очень смелой и революционной идеей и его в этом плане поддерживают некоторые ученые во всем мире. Но известный астрофизик Мартин Рис из Кембриджского университета, Великобритания говорит, что существующие законы физики и химии и так говорят о том, что неживые системы со временем приобретают большее разнообразие и развиваются. Ученый говорит, что новый закон нельзя считать проявлением такой же важной идеи, как теория Дарвина.

Как уже писал Фокус, недавно физики стали еще на шаг ближе к открытию неизвестной пока пятой силы природы. Ученые нашли доказательства несоответствия наблюдений со Стандартной моделью физики элементарных частиц.