Учені представили новий закон природи: він пояснює еволюцію всього у Всесвіті

Згідно з новим законом, усі складні системи в природі, і на Землі, і в космосі, постійно розвиваються і стають складнішими.

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Теорію природного відбору Дарвіна можна застосувати до еволюції живих істот на Землі. Але її не можна застосувати до складніших систем, таких як атоми, планети і зірки. Група вчених у журналі PNAS представила новий закон природи, який є відсутнім аспектом теорії Дарвіна і його можна застосувати до опису еволюції практично всього у Всесвіті, пише Live Science.

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Якщо теорію еволюції Дарвіна, в основі якої лежить природний добір, можна застосувати тільки до живих організмів, то згідно з новим відсутнім законом природи, подібний механізм можна застосувати і для неживих об'єктів. Новий закон свідчить, що складні природні системи розвиваються до стану більшого розмаїття і більшої складності.

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Автори назвали своє творіння законом збільшення функціональної інформації. У законі описані концепції добору, які змушують природні системи у Всесвіті розвиватися і ставати складнішими.

У новому законі природи сказано, що рівень функціональної інформації системи зростатиме, а отже, система розвиватиметься, якщо в різних конфігураціях системи відбудеться відбір для поліпшення виконання тих чи інших функцій. Тобто в неживих системах, у таких як атоми, планети і зірки, відбувається той самий еволюційний добір, який і був описаний Дарвіном для живих організмів.

Група вчених представила новий закон природи, який є відсутнім аспектом теорії Дарвіна і його можна застосувати до опису еволюції практично всього у Всесвіті Фото: space.com

Вчені вважають, що три основні чинники впливають на розвиток природних систем, завдяки чому виживають найбільш пристосовані компоненти системи. Відповідно до закону, багато природних систем, що розвиваються, складаються з великої кількості компонентів, таких як атоми і молекули, які багато разів змінюються і приймають різні конфігурації. Деякі з цих конфігурацій виживають у рамках відбору, а інші — ні. І це відбувається залежно від функцій кожної конфігурації. Тобто відбувається відбір за функцією.

Фактори, що впливають на еволюцію природних систем, які розвиваються, згідно з новим законом:

Стабільність — для продовження розвитку відбувається відбір найбільш стабільних конфігурацій атомів і молекул;

Новизна — це здатність систем, що розвиваються, знаходити нові конфігурації, які призводять до появи нових властивостей і особливостей;

Здатність системи продовжувати фундаментальні процеси.

Автори закону вважають, що якщо в системі нова конфігурація працює добре і її функції поліпшуються, то відбувається подальший розвиток системи. І це стосується як живої, так і неживої природи.

Наприклад, Стюарт Кауфман з Університету штату Пенсільванія, США, вважає новий закон дуже сміливою і революційною ідеєю, і його в цьому плані підтримують деякі вчені в усьому світі. Але відомий астрофізик Мартін Ріс із Кембриджського університету, Велика Британія, каже, що наявні закони фізики і хімії і так свідчать про те, що неживі системи з часом набувають більшого розмаїття і розвиваються. Вчений каже, що новий закон не можна вважати проявом такої ж важливої ідеї, як теорія Дарвіна.

Як уже писав Фокус, нещодавно фізики стали ще на крок ближче до відкриття невідомої поки що п'ятої сили природи. Вчені знайшли докази невідповідності спостережень зі Стандартною моделлю фізики елементарних частинок.