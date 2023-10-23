Самые далекие аппараты NASA. "Вояджеры" испытывают проблемы в глубоком космосе: есть решение

Ученые из NASA отправят новое программное обеспечение для космических аппаратов "Вояджер-1" и "Вояджер-2", что позволит продлить срок их работы на 5 лет.

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В NASA разработали новое программное обеспечение для систем двух самых далеких космических аппаратов, которые уже покинули Солнечное систему и летят в межзвездном пространстве. Установка этого программного обеспечения позволит работать двигателям аппаратов "Вояджер-1" и "Вояджер-2" еще в течение 5 лет и таким образом они смогут посылать дольше собранные данные на Землю, пишет New Atlas.

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Инженеры из NASA хотят продлить срок службы космических аппаратов "Вояджер", отправленных в космос еще в 1977 году. На сегодняшний день они уже много лет летят в межзвездном пространстве. "Вояджер-1" находится на расстоянии более 24 млрд км от Земли, а "Вояджер-2" – на расстоянии более 19 млрд км. Из-за таких расстояний сигнал до аппаратов летит более 18 часов, а чтобы получить ответ, нужно еще 18 часов. Но оба аппарат являются очень старыми и с ними возникают проблемы, которые приходится решать инженерам NASA.

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Разработанное ученым новое программное обеспечение, которое будет отправлено двум аппаратам, должно решить проблему с накоплением осадка в топливопроводах двигателей космических аппаратов. Эти двигатели используются для того, чтобы антенна каждого аппарата была точно направлена на Землю и таким образом поддерживается стабильная связь с ними.

Но эти двигатели устарели и им нужна хорошая очистка. С каждым запуском двигателей в топливпроводах оставался топливный осадок, которого за многие годы накопилось большое количество. Если уровень засорения достигнет критической точки, то двигатели перестанут работать, а значит перестанут правильно направлять антенны. Таким образом связь c "Вояджерами" может быть утрачена навсегда.

Инженеры из NASA хотят продлить срок службы космических аппаратов "Вояджер", отправленных в космос еще в 1977 году Фото: NASA / JPL

С помощью нового программного обсечения аппараты NASA теперь будут включать свои двигатели не так часто, но на более длительное время и это позволит сохранять правильную ориентацию аппаратов для поддержания связи. Также аппараты смогут немного отклонить свои антенны, хотя это приведет к потере некоторых данных, но в долгосрочной перспективе, как считают ученые, это наоборот позволить получить намного больше ценных данных о космосе.

Первым новое программное обеспечение получит "Вояджер-2", если не будет выявлено проблем, то его установят и на "Вояджер-1". Последний находится дальше от Земли, чем любой космический аппарат, а потому его данные являются невероятно ценными. Из-за этого ученые пока решили рискнуть и установить обновление именно на "Вояджер-2" для начала.

В NASA считают, что подобная модернизация позволит продлить срок службы двигателей двух аппаратов как минимум на 5 лет, а возможно и на более длительный срок.

По словам ученых, есть надежда на то, что в течение ближайших нескольких лет можно будет получать новые данные о космосе за пределами Солнечной системы. Ведь "Вояджеры" единственные аппараты, которые ее покинули, а значит их сведения приставляют собой уникальную ценность для понимания учеными природы нашей местной Вселенной.

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