Ученые обнаружили сверхбыстрые выбросы энергии в глубоком космосе: их природа неизвестна

Исследователям удалось выяснить, что загадочные радиоимпульсы могут существовать намного меньше времени, чем предполагалось.

Related video

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Astronomy, астрономы обнаружили новую разновидность такого загадочного космического явления, как быстрые радиовсплески. Это сверхбыстрые БРВ, которые существует всего десять миллионных долей секунды. Раньше ученые находили только более длительные выбросы энергии из глубокого космоса, пишет ScienceAlert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Быстрые радиовсплески (БРВ) представляют собой яркий и чрезвычайно непродолжительный выброс радиоизлучения, во время которого выделяется такое же количество энергии за доли секунды, сколько выпускает Солнце за несколько дней. Большинство БРВ появляется всего один раз, но есть те, которые повторяются. Их впервые обнаружили только 16 лет назад.

Это одни из самых загадочных радиосигналов во Вселенной, которые в основном приходят к нам из-за пределов нашей галактики. Ученые точно не знают, что приводит в действие эти высокоэнергетические явления, которые длятся всего доли секунды, но некоторые теории предполагают, что они могут быть связаны с магнетарами – нейтронными звездами с самым сильным магнитным полем во Вселенной. На сегодняшний день ученые смогли зафиксировать появление более тысячи БРВ, и их них только 25 являются повторяющимися быстрыми радиовсплесками.

Быстрые радиовсплески представляют собой яркий и чрезвычайно непродолжительный выброс радиоизлучения Фото: wikipedia

Ученые считали, что БРВ могут существовать всего тысячные доли секунды, но новое исследование показало, то на самом деле они могут существовать всего миллионные доли секунды. Это открытие было сделано в рамках изучения пяти часов данных наблюдений за известным БРВ, обнаруженным в 2012 году, под названием FRB 20121102A. Только в прошлом году астрономы выяснили, то этот БРВ был первым известным повторяющимся быстрым радиовсплеском. Источник этого радиоизлучения находится на расстоянии в 3 млрд световых лет от нас.

Авторы исследования использовали первые 30 минут данных и разделили каждую секунду на 500 тысяч отдельных изображений. После этого они использовали ИИ для обработки полученных результатов. В итоге были обнаружены сразу 8 сверхбыстрых радиовсплесков, которые существовали всего десять миллионных долей секунды, то есть 0,0000001 секунды.

Таким образом ученые пришли к выводу, что существует новый тип БРВ, и что они появляются гораздо чаще и с большим разнообразием, чем предполагалось ранее. Это влияет на понимание природы этих загадочных явлений.

Но остается без ответа вопрос, как появляются такие сверхбыстрые радиовсплески, хотя последующие наблюдения, как считают ученые, могут прояснить ситуацию. Однако существует очень мало данных наблюдений за БРВ, которые можно было разделить на сотни тысяч изображений в секунду.

Более подробно о том, что из себя представляют БРВ, согласно современным исследованиям, Фокус уже писал.

Также Фокус писал о результатах недавнего исследования, в котором ученые искали источник происхождения БРВ.