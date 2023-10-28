Мифическое чудо шумеров. Археологи обнаружили статую ассирийской богини-защитницы ламасу (фото)

Ассирийцы известны своими удивительными скульптурами, и фигуры ламассу не исключение. Этих охранников часто размещали у входов во дворцы как на улице, так и во внутренних дворах.

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В недавнем сообщении для прессы от Генерального управления по делам древностей и наследия говорится о том, что археологи сделали удивительное открытие в древнем городе Хурсбад в Ираке. Они нашли величественную фигуру, известную как ламассу, ассирийское божество-защитник с уникальным сочетанием человеческих, птичьих, бычьих и львиных черт, пишет HeritageDaily.

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Ассирийцы известны своими удивительными скульптурами, и фигуры ламассу не исключение. Этих охранников часто размещали у входов во дворцы как на улице, так и во внутренних дворах. Особенно поражает то, что эти скульптуры выполнены в высоком рельефе, создавая оптическую иллюзию. Когда смотришь на них спереди, кажется, что они стоят на месте, но когда смотришь сбоку, кажется, что они в движении.

Хотя фигуры ламассу обычно не встречаются в низкорельефных украшениях внутри дворцовых комнат, где более распространены крылатые фигуры джиннов, они иногда появляются в сюжетных рельефах, служа, как кажется, защитниками ассирийцев.

Впервые эту ламассу обнаружила в 1992 году иракская археологическая миссия во время раскопок возле 6-х ворот в западной части древнего города Хурсбад. Хурсбад основан как новая столица ассирийским царем Саргоном II около 721 года до н. э. Однако после смерти Саргона II его сын и преемник Сеннахериб перенес столицу в Ниневию, оставив строительство Хурсбада незавершенным.

История этой ламассу приобрела интересный поворот в 1995 году, когда ее голову похитили, но впоследствии нашли. Остальные тела перепрятали, чтобы защитить археологический памятник, особенно во время конфликта в Персидском заливе.

Это выдающееся открытие не только проливает свет на богатую историю ассирийцев, но и показывает важность сохранения культурного наследия Фото: Mustafa Yahya

Теперь, благодаря совместным усилиям иракских и французских археологов, команда во главе с профессором доктором Ахмедом Факаком Аль-Бадрани провела повторные раскопки ламассы, вернув ее в центр внимания спустя три десятилетия.

Доктор Лайт Маджид Хуссейн, председатель Генерального органа по археологии и наследия, рассказал, что сейчас команда оценивает состояние находки, чтобы определить свои дальнейшие шаги.

Это выдающееся открытие не только проливает свет на богатую историю ассирийцев, но и показывает важность сохранения культурного наследия. Археологическая находка открывает уникальное окно в прошлую эпоху и дает возможность узнать больше о прошлом и его связи с настоящим.

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