Филистимляне в Древней Палестине: когда они на самом деле прибыли

Филистимляне, значительная группа населения Древней Палестины, уже давно является предметом дискуссий среди историков. Согласно Библии, они были постоянными врагами израильтян, но большой вопрос заключается в том, когда они на самом деле прибыли в регион.

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Филистимляне были одним из самых известных народов, населявших Древнюю Палестину. Однако есть вопрос, который вызвал много дискуссий. Сегодня преобладает мнение, что филистимляне прибыли в Палестину в конце бронзового века. Однако не все так однозначно, пишет GreekReporter.

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Библейские рассказы о филистимлянах

В Библии филистимляне впервые упоминаются в книге Бытие, где они изображены как жители Ханаана, или того, что мы сейчас знаем как Палестина, во времена Авраама. Эти рассказы включают взаимодействие между филистимлянами и такими фигурами, как Авраам и его сын Исаак, причем филистимляне даже имели царя по имени Авимелех.

Согласно библейской хронологии, Авраам жил примерно в 20 веке до нашей эры. Это означает, что филистимляне могли прибыть в Ханаан в то время. Далее Библия упоминает филистимлян в историях о Моисее, Иисусе Навине и судьях, охватывающих период примерно с 1500 по 1100 год до нашей эры.

Более того, Библия утверждает, что филистимляне происходили с Крита, что подтверждают как археологические, так и генетические исследования. Однако определение точного времени, когда филистимляне прибыли с Крита в Ханаан, является более сложным вопросом.

Археологическая перспектива

Более века господствовало мнение, что филистимляне прибыли в конце бронзового века, связывая их с морскими народами, группой, которая вторглась в Левант, включая Сирию и Египет. Египетские исторические источники называют одну из подгрупп морских народов "пелесетами", которых многие считают филистимлянами из-за лингвистических и географических корреляций с библейскими рассказами.

Согласно этим записям, египтяне победили пелесетов в битве и переселили их в южный Ханаан, где Библия описывает проживание филистимлян. Глиняная посуда, найденная в этом регионе, связана с филистимлянами, а генетические исследования указывают на приток европейской ДНК в этот период.

Это свидетельствует о том, что филистимляне закрепились на юге Ханаана примерно в середине 12 века до н. э., после поражения от египтян.

Потенциальное объяснение

Одним из распространенных объяснений расхождений между библейскими и археологическими свидетельствами является идея о том, что филистимляне, упомянутые в более ранних библейских рассказах, отличались от тех, кто прибыл в 12 веке до нашей эры.

Эта теория предполагает, что критские филистимляне прибыли в Ханаан позже, тогда как более ранние "филистимляне" были семитской группой, жившей на территории, которая позже стала Филистимией.

Однако это объяснение вызывает вопросы, поскольку Библия ссылается на Кафторов с Крита во времена Моисея, что однозначно относит критян к филистимлянам, за много веков до прихода морских народов.

В нескольких местах Библии сказано, что филистимляне пришли с Крита. Это подтверждают археологические и генетические исследования Фото: Wikimedia Commons

Свидетельства раннего присутствия филистимлян

Вопреки общепринятому мнению, существуют доказательства того, что филистимляне уже жили в Древней Палестине до вторжения морских народов. Надписи, найденные в Ком-эль-Хетане, Погребальном храме Аменхотепа III, упоминают места Эгейского моря, включая Крит, как "земли фенху".

Интересно, что термин "фенху" также используется для обозначения Палестины в других египетских текстах. Это позволяет предположить, что эгейские поселенцы, в частности филистимляне, могли находиться в Палестине во время правления Аменхотепа III в 14 веке до нашей эры.

Двойное использование слова "фенху" для обозначения как эгейских народов, так и жителей Ханаана усиливает идею, что эти поселенцы уже были в Палестине в этот период.

Две волны филистимлян

В свете этих свидетельств можно предположить, что существовало две отдельные группы филистимлян. Первая группа, прибывшая с морскими народами в 12 веке до н. э., продолжила свое присутствие и оставила следы своей материальной культуры, например, гончарство.

Однако, возможно, существовала и более ранняя группа филистимлян, которые использовали другие стили гончарства, вероятно, прибыв в Ханаан в 20 веке до н. э.

Библия намекает на это разделение, упоминая народ под названием херетеи параллельно с филистимлянами. Ученые часто объясняют это тем, что херетеи были второй волной филистимлян, которые прибыли позже, примерно в 11 веке до нашей эры.

Минойские колонии

Доказательством минойского присутствия в Палестине уже в 20 веке до н. э. является находка минойской керамической посуды Камарес в Леванте, в частности в Ашкелоне, большом филистимлянском городе. Эта керамическая посуда, датированная примерно 1800 годом до н. э., свидетельствует о торговых связях между минойцами и Левантом.

В истории народы часто основывали колонии для содействия торговле, и минойцы, которые были первыми жителями Крита, начали торговать с Левантом около 2100 года до нашей эры. Это указывает на то, что минойцы могли основать торговые колонии в регионе.

Вопрос о том, когда филистимляне прибыли в Древнюю Палестину, остается сложным, но новые доказательства ставят под сомнение распространенное мнение, что они прибыли только вместе с морскими народами в 12 веке до н. э. Становится понятно, что могла существовать более ранняя группа филистимлян, возможно, минойцев, которые поселились в регионе еще в 20 веке до нашей эры.

Будущие исследования, вероятно, продолжат открывать новые детали, проливая больше света на загадочную историю филистимлян и их роль в древней Палестине. Понимание их прибытия и присутствия в регионе является важным кусочком пазла в более широкой истории древнего Ближнего Востока.

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