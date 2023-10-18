Філістимляни в Стародавній Палестині: коли вони насправді прибули

Філістимляни, значна група населення Стародавньої Палестини, вже давно є предметом дискусій серед істориків. Згідно з Біблією, вони були постійними ворогами ізраїльтян, але велике питання полягає в тому, коли вони насправді прибули в регіон.

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Філістимляни були одним із найвідоміших народів, що населяли Стародавню Палестину. Однак є питання, яке викликало багато дискусій. Сьогодні переважає думка, що філістимляни прибули до Палестини в кінці бронзового віку. Однак не все так однозначно, пише GreekReporter.

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Біблійні розповіді про філістимлян

У Біблії філістимляни вперше згадуються в книзі Буття, де вони зображені як мешканці Ханаану, або того, що ми зараз знаємо як Палестина, за часів Авраама. Ці розповіді включають взаємодію між філістимлянами та такими постатями, як Авраам і його син Ісаак, причому філістимляни навіть мали царя, на ім'я Авімелех.

Згідно з біблійною хронологією, Авраам жив приблизно в 20 столітті до нашої ери. Це означає, що філістимляни могли прибути до Ханаану в той час. Далі Біблія згадує філістимлян в історіях про Мойсея, Ісуса Навина та суддів, що охоплюють період приблизно з 1500 по 1100 рік до нашої ери.

Ба більше, Біблія стверджує, що філістимляни походили з Криту, що підтверджують як археологічні, так і генетичні дослідження. Однак визначення точного часу, коли філістимляни прибули з Криту до Ханаану, є складнішим питанням.

Археологічна перспектива

Понад століття панувала думка, що філістимляни прибули в кінці бронзового віку, пов'язуючи їх з морськими народами, групою, яка вдерлася в Левант, включаючи Сирію та Єгипет. Єгипетські історичні джерела називають одну з підгруп морських народів "пелесетами", яких багато хто вважає філістимлянами через лінгвістичні та географічні кореляції з біблійними розповідями.

Згідно з цими записами, єгиптяни перемогли пелесетів у битві і переселили їх у південний Ханаан, де Біблія описує проживання філістимлян. Глиняний посуд, знайдений у цьому регіоні, пов'язаний з філістимлянами, а генетичні дослідження вказують на приплив європейської ДНК у цей період.

Це свідчить про те, що філістимляни закріпилися на півдні Ханаану приблизно в середині 12 століття до н. е., після поразки від єгиптян.

Потенційне пояснення

Одним із поширених пояснень розбіжностей між біблійними та археологічними свідченнями є ідея про те, що філістимляни, згадані в більш ранніх біблійних оповіданнях, відрізнялися від тих, хто прибув у 12 столітті до нашої ери.

Ця теорія припускає, що критські філістимляни прибули до Ханаану пізніше, тоді як більш ранні "філістимляни" були семітською групою, що жила на території, яка пізніше стала Філістимією.

Однак це пояснення викликає питання, оскільки Біблія посилається на Кафторів із Криту за часів Мойсея, що однозначно відносить критян до філістимлян, за багато століть до приходу морських народів.

У кількох місцях Біблії сказано, що філістимляни прийшли з Криту. Це підтверджують археологічні та генетичні дослідження Фото: Wikimedia Commons

Свідчення ранньої присутності філістимлян

Всупереч загальноприйнятій думці, існують докази того, що філістимляни вже жили в Стародавній Палестині до вторгнення морських народів. Написи, знайдені в Ком-ель-Хетані, Похоронному храмі Аменхотепа ІІІ, згадують місця Егейського моря, включаючи Крит, як "землі фенху".

Цікаво, що термін "фенху" також використовується для позначення Палестини в інших єгипетських текстах. Це дозволяє припустити, що егейські поселенці, зокрема філістимляни, могли перебувати в Палестині під час правління Аменхотепа III в 14 столітті до нашої ери.

Подвійне використання слова "фенху" для позначення як егейських народів, так і мешканців Ханаану підсилює ідею, що ці поселенці вже були в Палестині в цей період.

Дві хвилі філістимлян

У світлі цих свідчень можна припустити, що існувало дві окремі групи філістимлян. Перша група, яка прибула з морськими народами в 12 столітті до н. е., продовжила свою присутність і залишила сліди своєї матеріальної культури, наприклад, гончарство.

Однак, можливо, існувала й більш рання група філістимлян, які використовували інші стилі гончарства, ймовірно, прибувши до Ханаану в 20 столітті до н. е.

Біблія натякає на цей поділ, згадуючи народ під назвою херетеї паралельно з філістимлянами. Вчені часто пояснюють це тим, що херетеї були другою хвилею філістимлян, які прибули пізніше, приблизно в 11 столітті до нашої ери.

Мінойські колонії

Доказом мінойської присутності в Палестині вже у 20 столітті до н. е. є знахідка мінойського керамічного посуду Камарес у Леванті, зокрема в Ашкелоні, великому філістимлянському місті. Цей керамічний посуд, датований приблизно 1800 роком до н. е., свідчить про торговельні зв'язки між мінойцями та Левантом.

В історії народи часто засновували колонії для сприяння торгівлі, і мінойці, які були першими мешканцями Криту, почали торгувати з Левантом близько 2100 року до нашої ери. Це вказує на те, що мінойці могли заснувати торгові колонії в регіоні.

Питання про те, коли філістимляни прибули до Стародавньої Палестини, залишається складним, але нові докази ставлять під сумнів поширену думку, що вони прибули лише разом з морськими народами у 12 столітті до н. е. Стає зрозуміло, що могла існувати більш рання група філістимлян, можливо, мінойців, які оселилися в регіоні ще в 20 столітті до нашої ери.

Майбутні дослідження, ймовірно, продовжать відкривати нові деталі, проливаючи більше світла на загадкову історію філістимлян та їхню роль у стародавній Палестині. Розуміння їхнього прибуття та присутності в регіоні є важливим шматочком пазла в ширшій історії стародавнього Близького Сходу.

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