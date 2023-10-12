"Я зробив це": вчені розшифрували символи у древньому тунелі міста Хаттуса (фото)

Дослідники зуміли перекласти написи у древньому тунелі в місті Хаттуса. Виявилося, що анатолійські ієрогліфи розповідають про чоловіка, який побудував цей шлях до гори Туталія.

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У стародавньому місті Хаттуса, Туреччина, неочікувана знахідка пролила світло на того, хто стояв за будівництвом таємничого тунелю. Анатолійські ієрогліфи, виявлені в тунелі Єркапі, пропонують унікальний погляд на минуле Хетської імперії, що налічує понад 3500 років, пише Arkeonews.

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Хаттуса, колись жвава столиця Хетської імперії, розташована в районі Богазкале провінції Чорум, що на півночі Центральної Анатолії. Ця історично багата пам'ятка сягає своїм корінням бронзового віку, близько 2000 року до н. е., і визнана об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО у 1986 році.

У тунелі Єркапі виявлено колекцію з 249 символів. Ці символи, анатолійські ієрогліфи — давня форма письма, що налічує близько 500 унікальних знаків — надали важливу інформацію про особу, відповідальну за створення тунелю.

Ієрогліфи розкривають ім'я та титул людини, яка керувала будівництвом тунелю. Завдяки зусиллям доцента доктора Бюлента Генча, співробітника кафедри археології Університету Мардіна Артуклу, ці символи були успішно розшифровані. Вражає те, що спочатку вони намальовані за допомогою одного з видів кореневих барвників.

Як на західному, так і на східному входах тунелю дослідники знайшли ієрогліфи, які вказують на те, що людина, на ім'я Арішаду, відіграла значну роль у будівництві тунелю Фото: AA

Як на західному, так і на східному входах тунелю дослідники знайшли ієрогліфи, які вказують на те, що людина, на ім'я Арішаду, відіграла значну роль у будівництві тунелю. Це відкриття є ключовим одкровенням щодо походження тунелю.

Крім того, ієрогліфи на західній стороні тунелю містять символи, що позначають "гору Туталія" і "дорогу". Поєднання цих символів дозволяє припустити, що тунель, можливо, побудований як шлях, що веде до гори Туталія.

Професор Андреас Шахнер, керівник команди розкопок, підкреслив наявність двох різних наборів символів на західній стороні тунелю. Він пояснив: "Одна група ще не повністю з'ясована, але значення однієї групи зрозуміле. Вони об'єднали символи "гори Туталія" і "дороги". Ми знаємо про гору Туталію з хетських текстів. Гора Туталія має глибоке значення для хетів, настільки, що кілька царів отримали свої королівські імена саме звідти. Символ дороги, ймовірно, передає такі значення, як "дорога з Туталії", "дорога, що веде до гори Туталія" або "дорога, що проходить через гору Туталія".

Присутність цих символів у тунелі викликає запитання: чи може він дійсно мати зв'язок з горою Туталія. Ця цікавість виникає тому, що, якщо дивитися з рівнини, Єркапі знаходиться на найвищій точці Хаттуси і її видно з усіх боків, що наводить на думку про сакральне місце.

За словами професора Шахнера, ці анатолійські ієрогліфи пропонують важливі ключі до розуміння хетської епохи. Він зазначив: "Ці ієрогліфи виглядають як підпис, напис або вираз "Я зробив це" людини, яка побудувала цей тунель. Ба більше, вони натякають на широке використання анатолійських ієрогліфів у хетському світі, писемності, яка була поширенішою, ніж клинопис".

Далі Шахнер пояснив, що анатолійські ієрогліфи, ймовірно, були частиною повсякденного життя, що вказує на їх ширше застосування в порівнянні з клинописом, який в першу чергу асоціювався з державою. Ці ієрогліфи могли використовуватися для повсякденного спілкування, міських навігаційних знаків та інших цілей.

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