"Я сделал это": ученые расшифровали символы в древнем туннеле города Хаттуса (фото)

Исследователи сумели перевести надписи в древнем туннеле в городе Хаттуса. Оказалось, что анатолийские иероглифы рассказывают о человеке, который построил этот путь к горе Туталия.

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В древнем городе Хаттуса, Турция, неожиданная находка пролила свет на того, кто стоял за строительством таинственного туннеля. Анатолийские иероглифы, обнаруженные в туннеле Еркапи, предлагают уникальный взгляд на прошлое Хеттской империи, насчитывающее более 3500 лет, пишет Arkeonews.

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Хаттуса, некогда оживленная столица Хеттской империи, расположена в районе Богазкале провинции Чорум, что на севере Центральной Анатолии. Этот исторически богатый памятник уходит своими корнями в бронзовый век, около 2000 года до н. э., и признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году.

В тоннеле Еркапи обнаружена коллекция из 249 символов. Эти символы, анатолийские иероглифы — древняя форма письма, насчитывающая около 500 уникальных знаков — предоставили важную информацию о лице, ответственном за создание тоннеля.

Иероглифы раскрывают имя и титул человека, который руководил строительством тоннеля. Благодаря усилиям доцента доктора Бюлента Генча, сотрудника кафедры археологии Университета Мардина Артуклу, эти символы были успешно расшифрованы. Поразительно то, что изначально они нарисованы с помощью одного из видов корневых красителей.

Как на западном, так и на восточном входах тоннеля исследователи нашли иероглифы, указывающие на то, что человек по имени Аришаду, сыграл значительную роль в строительстве тоннеля Фото: АА

Как на западном, так и на восточном входах тоннеля исследователи нашли иероглифы, указывающие на то, что человек по имени Аришаду сыграл значительную роль в строительстве тоннеля. Это открытие является ключевым откровением относительно происхождения тоннеля.

Кроме того, иероглифы на западной стороне тоннеля содержат символы, обозначающие "гору Туталия" и "дорогу". Сочетание этих символов позволяет предположить, что туннель, возможно, построен как путь, ведущий к горе Туталия.

Профессор Андреас Шахнер, руководитель команды раскопок, подчеркнул наличие двух разных наборов символов на западной стороне тоннеля. Он пояснил: "Одна группа еще не полностью выяснена, но значение одной группы понятно. Они объединили символы "горы Туталия" и "дороги". Мы знаем о горе Туталия из хеттских текстов. Гора Туталия имеет глубокое значение для хеттов, настолько, что несколько царей получили свои королевские имена именно оттуда. Символ дороги, вероятно, передает такие значения, как "дорога из Туталии", "дорога, ведущая к горе Туталия" или "дорога, проходящая через гору Туталия".

Присутствие этих символов в туннеле вызывает вопрос: может ли он действительно иметь связь с горой Туталия. Это любопытство возникает потому, что, если смотреть с равнины, Еркапи находится на самой высокой точке Хаттусы и ее видно со всех сторон, что наводит на мысль о сакральном месте.

По словам профессора Шахнера, эти анатолийские иероглифы предлагают важные ключи к пониманию хеттской эпохи. Он отметил: "Эти иероглифы выглядят как подпись, надпись или выражение "Я сделал это" человека, который построил этот туннель. Более того, они намекают на широкое использование анатолийских иероглифов в хеттском мире, письменности, которая была более распространенной, чем клинопись".

Далее Шахнер объяснил, что анатолийские иероглифы, вероятно, были частью повседневной жизни, что указывает на их более широкое применение по сравнению с клинописью, которая в первую очередь ассоциировалась с государством. Эти иероглифы могли использоваться для повседневного общения, городских навигационных знаков и других целей.

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