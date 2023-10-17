Як камінь бронзової доби став картою скарбів: учені знайшли нові фрагменти плити Сен-Белек

Науковці планують дослідити місцевість, зображену на найстарішій карті Європі, плиті Сен-Белек. Також вони натрапили на нові фрагменти на місці виявлення карти.

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Камінь із загадковими позначками, якому 4 000 років, став картою скарбів для археологів на північному заході Франції. Відомий як плита Сен-Белек, цей стародавній артефакт залишався відносно невивченим, доки у 2021 році дослідники не оголосили його найстарішою картою Європи. Відтоді вони прагнуть розшифрувати її написи, щоб не лише визначити вік, а й заново відкрити давно забуті стародавні місця, пише Phys.org.

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Зазвичай археологи знаходять стародавні об'єкти за допомогою складного радіолокаційного обладнання, аерофотозйомки, а іноді випадково під час будівельних проектів у містах. Однак плита з Сен-Белека дала дослідникам унікальну можливість підійти до пошуку скарбів по-іншому.

Карта охоплює територію розміром приблизно 30 на 21 кілометр, і команда має на меті обстежити всю цю територію, звіряючись з позначками на плиті. Але це нелегке завдання — на виконання цієї місії може піти до 15 років.

Подорож до розшифрування плити Сен-Белека розпочалася у 2014 році, коли її заново відкрила команда французьких експертів. Прикметно, що спочатку її знайшов у 1900 році місцевий історик, який не усвідомлював її важливості. З моменту повторного відкриття експерти з різних установ у Франції та за кордоном об'єднали зусилля, щоб розгадати таємниці.

Серед загадкових позначок деякі символи швидко набули сенсу для дослідників. Вивчаючи нерівності та лінії на плиті, вони змогли ідентифікувати річки та гори Рудуаллека, регіону в Бретані, розташованого приблизно за 500 кілометрів на захід від Парижа.

Порівнявши плиту із сучасними картами, вони виявили неймовірний 80-відсотковий збіг. Однак дослідникам ще потрібно ідентифікувати всі геометричні символи та розшифрувати супровідні легенди.

Плита вкрита крихітними заглибленнями, які, на думку дослідників, можуть вказувати на кургани, стародавні житла або геологічні поклади. Розуміння значення цих заглиблень може призвести до нових відкриттів.

Щоб додати ще один шар до цієї незвичайної загадки, археологи розкопують місцевість, де знайдено плиту. Відомо, що це місце є одним з найбільших поховань бронзової доби в Бретані. Краще розуміючи контекст цієї знахідки та точно датуючи її, дослідники сподіваються дізнатися більше про історію плити.

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Нещодавні розкопки вже принесли кілька фрагментів плити. Ці фрагменти, схоже, були відламані і використані для спорудження стін гробниць. Регіон, який охоплює карта, ймовірно, відповідає стародавньому королівству, можливо, такому, що переживало заворушення, повстання чи бунти.

Плита з Сен-Белека є захоплюючою археологічною знахідкою, яка обіцяє розкрити більше про стародавні цивілізації на північному заході Франції. Дослідники продовжують вивчати її таємниці, сподіваючись зробити ще більше несподіваних відкриттів і отримати уявлення про минуле.

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