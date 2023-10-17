Как камень бронзового века стал картой сокровищ: ученые нашли новые фрагменты плиты Сен-Белек

Ученые планируют исследовать местность, изображенную на самой старой карте Европы, плите Сен-Белек. Также они наткнулись на новые фрагменты на месте обнаружения карты.

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Камень с загадочными пометками, которому 4 000 лет, стал картой сокровищ для археологов на северо-западе Франции. Известный как плита Сен-Белек, этот древний артефакт оставался относительно неизученным, пока в 2021 году исследователи не объявили его старейшей картой Европы. С тех пор они стремятся расшифровать ее надписи, чтобы не только определить возраст, но и заново открыть давно забытые древние места, пишет Phys.org.

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Обычно археологи находят древние объекты с помощью сложного радиолокационного оборудования, аэрофотосъемки, а иногда случайно во время строительных проектов в городах. Однако плита из Сен-Белека дала исследователям уникальную возможность подойти к поиску сокровищ по-другому.

Карта охватывает территорию размером примерно 30 на 21 километр, и цель команды — обследовать всю эту территорию, сверяясь с отметками на плите. Но это нелегкая задача — на выполнение этой миссии может уйти до 15 лет.

Путешествие к расшифровке плиты Сен-Белека началось в 2014 году, когда ее заново открыла команда французских экспертов. Примечательно, что сначала ее нашел в 1900 году местный историк, который не осознавал ее важности. С момента повторного открытия эксперты из разных учреждений во Франции и за рубежом объединили усилия, чтобы разгадать тайны.

Среди загадочных отметок некоторые символы быстро приобрели смысл для исследователей. Изучая неровности и линии на плите, они смогли идентифицировать реки и горы Рудуаллека, региона в Бретани, расположенного примерно в 500 километрах к западу от Парижа.

Сравнив плиту с современными картами, они обнаружили невероятное 80-процентное совпадение. Однако исследователям еще нужно идентифицировать все геометрические символы и расшифровать сопроводительные легенды.

Плита покрыта крошечными углублениями, которые, по мнению исследователей, могут указывать на курганы, древние жилища или геологические залежи. Понимание значения этих углублений может привести к новым открытиям.

Чтобы добавить еще один слой к этой необычной загадке, археологи раскапывают местность, где найдена плита. Известно, что это место является одним из крупнейших захоронений бронзового века в Бретани. Лучше понимая контекст этой находки и точно датируя ее, исследователи надеются узнать больше об истории плиты.

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Недавние раскопки уже принесли несколько фрагментов плиты. Эти фрагменты, похоже, были отломаны и использованы для сооружения стен гробниц. Регион, который охватывает карта, вероятно, соответствует древнему королевству, возможно, переживавшему беспорядки, восстания или бунты.

Плита из Сен-Белека является захватывающей археологической находкой, которая обещает раскрыть больше о древних цивилизациях на северо-западе Франции. Исследователи продолжают изучать ее тайны, надеясь сделать еще больше неожиданных открытий и получить представление о прошлом.

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