Холодок по коже. Миллионы людей по всему миру верят в приведения, и теперь мы знаем, почему (видео)

Эксперт объяснил, почему так много людей на Земле верят в существование потустороннего и считают, что встречали призраков.

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Опрос среди американцев 2021 года показал, что 41% опрошенных верят в существование приведений, а 20% заявляют, что лично сталкивались с ними. Таким образом статистика показывает, что только в США более 50 миллионов человек встречались с духами. В контексте всего мира речь идет о сотнях миллионов, а то и миллиардах людей, пишет Science Alert.

В новом исследовании заслуженный профессор социологии Университета Южной Каролины Барри Марковский попытался объяснить, почему так много людей в разных уголках Земли верят в существование потустороннего и даже заявляют, что сталкивались с ним лично.

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По словам Марковского в его практике был случай, когда владелец розничного магазина уверял, что в его доме живут призраки. Он даже предоставил видео с камер видеонаблюдения на которых видно, как маленькие шарики света скользят по комнате. В других случаях можно услышать голоса и другие звуки, когда в комнате, казалось бы, никого нет. Кроме того, на некоторых роликах видна летящая со стола книга или продукты, которые падают с полки.

Часть работы социолога посвящена верованиям в такие вещи, как призраки, инопланетяне, суеверия и власть пирамид, а потому Марковский нередко сталкивается с подобными историями. Впрочем, как сторонник научного скептицизма ученый сохраняет предвзятость, утверждая, что экстраординарные утверждения требуют таких же доказательств.

Возможно ли существование призраков?

Большинство людей, описывая встречи с призраками, говорят о странных голосах, движущихся объектах, шарах или пучках света, а также полупрозрачных силуэтах. При этом никто не описывает приведение как стареющее, питающееся или дышащее.

По словам Марковского, стоит задаться вопросом, могут ли призраки состоять из особого вида энергии, которая парит и летает, не рассеиваясь? Если это так, это означает, что в момент, когда призраки светятся, перемещают объекты и издают звуки, они действуют как материя. Простыми словами, представляют собой нечто, что занимает пространство и имеет массу, как дерево, вода или люди. В то же время, в момент, когда они проходят сквозь стены или исчезают, они не должны вести себя как материя.

Увы, столетия физических исследований не выявили ничего подобного, а потому физики настаивают, что призраки попросту не могут существовать. К слову, по сей день не существует убедительных доказательств того, что какая-то часть человека способна продолжать существовать после его смерти.

Доказательства существования призраков

С развитием технологий люди по всему миру записывают невероятное количество встреч с призраками, используя различные камеры и микрофоны. Вполне вероятно, что к этому моменту уже должны существовать веские доказательства, однако у ученых их все еще нет.

Вместо этого у нас есть огромный массив неоднозначных записей, испорченных плохим освещением или неисправным оборудованием. В мире также появилось множество "охотников за приведениями", которые используют специальные приборы для улавливания звуков, электрических полей и инфракрасного излучения. Все эти приборы могут выглядеть вполне научно, но реальность такова, что на самом деле это вовсе не так. Основная проблема заключается в том, что измерения лишены всякого смысла, если мы не знаем, что именно измеряем.

Альтернативные объяснения

По словам Марковского, личный опыт встречи с призраками может ввести в заблуждение из-за ограниченности человеческих чувств. Именно поэтому предполагаемые призраки, как правило, имеют множество объяснений, не связанных с призраками.

Например, в ходе своего исследования социолог собрал все материалы владельца магазина и изучил их. В результате он пришел к выводу, что "шары света" всего лишь крошечные частицы пыли, парящие перед объективом камеры. То, что они "парят" по комнате в действительности не более чем оптическая иллюзия — если внимательно присмотреться, можно заметить, что они никогда не заходят за объекты.

Что касается голосов и других звуков на камерах магазина — дело в том, что он располагается в оживленном углу мини-торгового центра. Три стены примыкают к тротуарам, зонам погрузки и парковкам, а четвертая стена примыкает к соседнему магазину. В результате все эти шумы могут быть звуками, доносившимися снаружи или из других комнат.

Что касается продуктов, которые кто-то якобы сбрасывает с полки. Действительность оказалась проще, чем могло бы показаться. Дело в том, что полка опирается на регулируемые кронштейны, один из которых не до конца вошел в гнездо. Под весом полки кронштейн с заметным рывком стал на место, в результате чего предметы и упали с полки.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали 5 научных объяснений паранормальной активности.