Привет от Дьявола. Огромная комета с "рогами" и ледяным вулканом движется к Земле (видео)

По словам исследователей, комету, размер которой вдвое превышает гору Эверест, можно будет даже рассмотреть невооруженным глазом или в бинокль.

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Массивная комета, которую прозвали "кометой Дьявола", вдвое превышающая гору Эверест, летит к Земле. Впрочем, несмотря на "рога" и дьявольскую репутацию она едва ли представляет угрозу для человечества, пишет Fox News.

Впервые комета была обнаружена еще в 1812 году, в научном сообществе она более известна как 12P/Pons-Brooks. В следующий раз "комету Дьявола" заметили в 1883 году, а потому она известна как периодическая комета с периодом обращения около 71 года.

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По словам астронома, постдокторанта обсерватории Лоуэлла во Флагстаффе, штат Аризона Тедди Карета, несмотря на свои впечатляющие размеры "комета Дьявола" едва ли угрожает Земле. Впрочем, она может быть достаточно яркой, чтобы ее можно было увидеть невооруженным глазом или в бинокль. Однако это вовсе не потому, что она приблизится к Земле слишком близко, в действительности же "комету Дьявола" легко рассмотреть из-за того, что она очень яркая.

Данные Британской астрономической ассоциации также свидетельствуют о том, что эта комета считается одной из примерно двух десятков других комет с действующим ледяным вулканом. Известно, что холодные вулканические кометы содержат смесь льда, пыли и газа, известную как криомагма. Кроме того, они окружены газом, который просачивается изнутри.

Зарисовки кометы 12P/Понс-Брукса, сделанные в январе 1884 года, когда она достигла максимальной яркости Фото: Henry Cooper Wilson

По словам Карета, наиболее яркой для жителей Земли комета станет в следующем году в середине апреля, когда она будет находиться на расстоянии примерно 232 миллионов километров от нашей планеты. Ученые также считают, что вероятность того, что в следующем году "комета Дьявола" будет достаточно яркой, чтобы увидеть ее невооруженным глазом, достаточно велика. Однако почти наверняка она будет достаточно яркой, чтобы наблюдать за ней в небольшой бинокль или обычный домашний телескоп.

Карет отмечает, что в апреле 2024 года, вероятно, произойдет полное солнечное затмение, а потому желающим понаблюдать за "кометой Дьявола" стоит уже сегодня записать это событие в свой календарь.

Основная проблема заключается в том, что кометы "заведомо непредсказуемы", когда дело касается оценки того, насколько яркими они будут по мере приближения к Земле. Именно поэтому, по словам Карета, можно делать предположения, однако результат мы узнаем лишь в процессе наблюдения.

Отметим, что 12P/Pons-Brooks получила свое дьявольское прозвище в июле 2023 года, когда астрономы заметили "рога" вокруг ее ядра. В результате некоторые даже сравнили ее с космическим кораблем из "Звездных войн", однако прозвище "комета Дьявола" все же прилипло.

В действительности дьявольские рога вовсе не являются таковыми, они представляют собой хвосты газа и пыли от необычных выбросов, которые все еще являются предметом исследований ученых. По словам Карета, "вспышки" представляют собой моменты, когда кометы внезапно становятся значительно более активными и с повышенной скоростью выбрасывают газ и пыль. В результате комета очень быстро становится ярче, а затем возвращается к своему привычному состоянию.

Любопытно, что вспышки "кометы Дьявола" действительно очень яркие и большие, что и делает ее такой любопытной для исследователей. К слову, ранее ученые подсчитали, что ядро кометы простирается почти на 20 километров, что примерно в два раза превышает высоту Эвереста. По словам Карета, размер "кометы Дьявола" действительно впечатляет в сравнении с другими "огненными шарами", ширина которых, как правило, составляет от 1 до 3 километров.

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