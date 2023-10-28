Привіт від Диявола. Величезна комета з "рогами" і крижаним вулканом рухається до Землі (відео)

За словами дослідників, комету, розмір якої вдвічі перевищує гору Еверест, можна буде навіть розгледіти неозброєним оком або в бінокль.

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Масивна комета, яку прозвали "кометою Диявола", що вдвічі перевищує гору Еверест, летить до Землі. Утім, попри "роги" і диявольську репутацію вона навряд чи становить загрозу для людства, пише Fox News.

Уперше комета була виявлена ще 1812 року, у науковій спільноті вона більш відома як 12P/Pons-Brooks. Наступного разу "комету Диявола" помітили 1883 року, а тому вона відома як періодична комета з періодом обертання близько 71 року.

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За словами астронома, постдокторанта обсерваторії Лоуелла у Флагстаффі, штат Аризона Тедді Карета, попри свої розміри, що вражають, "комета Диявола" навряд чи загрожує Землі. Утім, вона може бути досить яскравою, щоб її можна було побачити неозброєним оком або в бінокль. Однак це зовсім не тому, що вона наблизиться до Землі надто близько, насправді ж "комету Диявола" легко розгледіти через те, що вона дуже яскрава.

Дані Британської астрономічної асоціації також свідчать про те, що ця комета вважається однією з приблизно двох десятків інших комет з крижаним вулканом, що діє. Відомо, що холодні вулканічні комети містять суміш льоду, пилу і газу, відому як кріомагма. Крім того, вони оточені газом, який просочується зсередини.

Замальовки комети 12P/Понс-Брукса, зроблені в січні 1884 року, коли вона досягла максимальної яскравості Фото: Henry Cooper Wilson

За словами Карета, найяскравішою для жителів Землі комета стане наступного року в середині квітня, коли вона перебуватиме на відстані приблизно 232 мільйонів кілометрів від нашої планети. Вчені також вважають, що ймовірність того, що наступного року "комета Диявола" буде досить яскравою, щоб побачити її неозброєним оком, досить велика. Однак майже напевно вона буде досить яскравою, щоб спостерігати за нею в невеликий бінокль або звичайний домашній телескоп.

Карет зазначає, що у квітні 2024 року, ймовірно, відбудеться повне сонячне затемнення, а тому охочим поспостерігати за "кометою Диявола" варто вже сьогодні записати цю подію до свого календаря.

Основна проблема полягає в тому, що комети "непередбачувані", коли йдеться про оцінку того, наскільки яскравими вони будуть в міру наближення до Землі. Саме тому, за словами Карета, можна робити припущення, проте результат ми дізнаємося лише в процесі спостереження.

Зазначимо, що 12P/Pons-Brooks отримала своє диявольське прізвисько в липні 2023 року, коли астрономи помітили "роги" навколо її ядра. У результаті дехто навіть порівняв її з космічним кораблем із "Зоряних воєн", проте прізвисько "комета Диявола" все ж прилипло.

Насправді диявольські роги зовсім не є такими, вони являють собою хвости газу і пилу від незвичайних викидів, які все ще є предметом досліджень вчених. За словами Карета, "спалахи" являють собою моменти, коли комети раптово стають значно активнішими й з підвищеною швидкістю викидають газ і пил. У результаті комета дуже швидко стає яскравішою, а потім повертається до свого звичного стану.

Цікаво, що спалахи "комети Диявола" справді дуже яскраві та великі, що і робить її такою цікавою для дослідників. До слова, раніше вчені підрахували, що ядро комети простягається майже на 20 кілометрів, що приблизно вдвічі перевищує висоту Евересту. За словами Карета, розмір "комети Диявола" справді вражає, як порівняти з іншими "вогняними кулями", ширина яких, як правило, становить від 1 до 3 кілометрів.

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