Брюс Уиллис полетел бы автостопом. Землю можно спасти от астероида, но для этого нет ракеты

Ученые пришли к выводу, что мы можем уничтожать опасные для планеты астероиды, правда, необходима подготовка.

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В этом году в июле мимо Земли пролетел астероид диаметром от 30 до 60 метров, он прошел от планеты на расстоянии четверти пути от Луны. Космический осколок не представлял угрозы для нашего мира, но если бы он все же ударил по планете, то взрыв был бы в три раза мощнее, чем в Челябинске в 2013 году, пишет ScienceAlert.

Ученые узнали о пролете космического камня лишь спустя два дня после того, как прошел мимо Земли. Этот недавний случай является хорошим примером того, как можно "прозевать" даже крупные астероиды. Не настолько большие, чтобы поставить человечество на грань вымирания, но и достаточно крупные, чтобы угрожать жизни миллионам людей.

Если бы опасный астероид был бы обнаружен за несколько дней до столкновения, смогли бы мы его остановить? Такой вопрос был поднят в недавнем исследовании, которое было опубликовано на сервере научных статей arXiv.

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В моделировании ученые рассмотрели астероид, похожий на вышеупомянутый 2023 NT1. Они выяснили, смогли бы мы обезвредить космический камень с помощью метода распыления.

Идея данного исследования действительно немного похожа на сюжет голливудского фильма "Армагеддон". В ленте, как и в реальности, астероид можно отклонить, но время играет против всего человечества.

Ученые задались вопросом, сможем ли мы вовремя атаковать и будут ли наши усилия достаточными, чтобы распылить астероид на мелкие кусочки. Ответ на оба этих вопрос оказался утвердительным. Если учитывать наши современные технологии, то мы могли бы запустить оборонительную ракету в течение дня, но при условии, что оно уже будет готова к запуску.

Для того, чтобы распылить астероид на безвредные кусочки, авторы предлагают использовать комбинацию из кинетического ударного элемента и взрывного. Например, ракета может выпустить облако ударных элементов на высокой скорости, разбив астероид на фрагменты диаметром не более 10 метров.

Если учесть типичную плотность астероидов, моделирование показывает, что это будет достаточно эффективный способ уничтожения опасных астероидов. Даже если его удастся разбить всего за несколько часов до столкновения с Землей, облако обломков не будет представлять угрозу.

Но есть весомый нюанс. Все вышеперечисленное возможно тогда, когда у человечества будут наготове ракеты, ударная система, которую можно было бы использовать.

В случае, если завтра мы обнаружим опасный астероид, тогда у нас не будет времени и возможности ему противостоять.

Напомним, NASA отправляет аппарат к самому дорогому астероиду в Солнечной системе. Он находится в главном поясе астероидов на расстоянии примерно 600 млн км от Земли.