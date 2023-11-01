Мертвая кавалькада. В Китае нашли захоронение 150 лошадей, выложенных в ряд (фото)

На северо-западе Китая обнаружили остатки древнего города, который было региональным центром в период Западной Чжоу.

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В Китае археологи нашли руины обнесенного стеной города бронзового века, где когда-то располагались дворец, ров, кладбища, жертвенные ямы и даже гончарные мастерские и бронзолитейное производство, пишет Live Science.

Затерянные во времени город Яохэюань располагался у подножия гор Люпань на северо-западе Китая. Город был политическим и культурным центром в период Западной Чжоу – отрезок времени в истории Китая, который длился с 1045 года до н.э. до 771 г. до н.э. во времена династии Чжоу.

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Археологи также полагают, что именно Яохэюань был региональным центром, если брать во внимание разнообразие городских объектов на месте раскопок.

По словам экспертов, в Яохэюане жертвоприношения как животных, так и людей были привычным делом. Такую идею подтверждают обилия гробниц, в которых были найден разрозненный останки человеческих костей, лошадей, волос, коз, овец, кур, собак и кроликов. В древнем городе археологи нашли целых шесть жертвенных ям, в которых находились скелеты лошадей, выложенные рядами. Некоторые скелеты животных были разбиты на сегменты, вероятно, животные были расчленены перед захоронением. В общей сложности археологи наши скелеты 120 лошадей, среди которых было несколько жеребят.

"Найденное жертвенное захоронение лошадей указывает не только на богатство города, но и на присутствие лошадей в целом в этом регионе. Лошади были одним из самых ценных ресурсов на северо-западе Китая в период Западной Чжоу", — пишут авторы исследования.

Кроме этого, на месте раскопок также были обнаружены доказательства бронзового литья периода Западного Чжоу. Место изобиловало шламовыми резервуарами, остатками глиняной смеси, которую когда-то использовали для изготовления форм.

Предмет из амазонита Фото: Kai Bai; Antiquity Publications Ltd.

По всему археологическому объекту было обнаружено множество артефактов, в том числе керамические формы, украшения из нефрита, лаковые изделия, сосуды покрытые глазурью. Особенно интересными были найденные кости, на которых выгравировали более 150 различных идеограмм.

Кости с идеограммой Фото: Kai Bai; Antiquity Publications Ltd.

За пределами же города-крепости археологи обнаружили остатки домов, зольников, печей, дорог.

На данный момент немногие археологические исследования сосредоточены на Западном Чжоу и регионе в частности. Эксперты говорят, что необходимо больше исследований, чтобы лучше понять место Яохэюаня в этот период времени и его связи с другими частями Китая.

Напомним, в Перу нашли 76 детских ужасающих жертвоприношений. Как отмечают эксперты, эти жертвоприношения инки приносили, чтобы умилостивить богов, когда проливные дожди Эль-Ниньо вызывали наводнения.