Самый "мертвый" живой пень на Земле: как ему удается выживать без единого листочка

Глубоко в лесах Новой Зеландии спрятан пень, которому странным образом удается выживать, хотя по всем законам природы он должен был бы быть уже мертв.

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Природа часто воспринимается как система с суровыми законами, где сильный убивает слабого и лишь победителями удается выжить и процветать. Однако глубоко в лесах Новой Зеландии прячется старый пень, который буквально бросает вызов этому утверждению, пишет IFLScience.

Речь идет о пне дерева каури, который впервые был обнаружен учеными еще в 2019 году, когда они наткнулись на этот экземпляр во время экспедиции по хребтам Вайтакере в Западном Окленде. Тогда доцент Оклендского технологического университета Себастьян Лейзингер, заявил, что было весьма странно видеть, что этот пень живой, хотя на нем "не было никакой листвы".

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Согласно всем законам природы этот пень каури давно должен был погибнуть, потеряв зеленые листья, а следовательно лишившись фотосинтеза. Однако этого не произошло. Столь странное событие заинтересовало ученых, и они решили разобраться в вопросе.

Исследование показало, что удивительному новозеландскому пню удается выживать благодаря соседним деревьям, которые взяли над ним "опеку". По сути, близлежащие деревья привили свои корневые системы к умирающему дереву и снабжают его водой, а также необходимыми питательными веществами, представляя такую себе "природную систему жизнеобеспечения".

В ходе исследования ученые провели эксперимент, прикрепив к пню-нежити и соседним деревьям несколько датчиков, которые отслеживали поток воды и сока, а также выделение углекислого газа. Результаты свидетельствуют о том, что корни пня и соседних деревьев были привиты вместе, что и позволяло пню получать воду и питательные вещества, необходимые для выживания.

Однако ученые все еще не понимали, зачем это нужно окружающим деревьям. Дело в том, что подобные отношения буквального дорого обходятся здоровым деревьям, а такая связь в дальнейшем может привести к более быстрому распространению болезней. Причем, это в особенности опасно для деревьев каури, которые в данный момент считаются уязвимыми к исчезновению из-за распространения болезни отмирания, вызванной возбудителем Phytophthora agathidicida.

Одна из теорий исследователей полагает, деревья изначально были привиты вместе в этой сети, что позволяло им распределять воду и питательные вещества во время засухи. По сути, пень-нежить должен был бы прекратить свое существование, однако продолжил жить "паразитируя" на соседних деревьях.

Впрочем, это предположение остается лишь гипотезой. В дальнейшем Лойцингер с коллегами планируют продолжить исследования увлекательной взаимосвязи, они надеются что рассмотрение лесной экосистемы в целом поможет пролить свет на эту загадку. Лойциенер также считает, что данное исследование ставит под сомнение наше восприятие деревьев "отдельными личностями", команда предполагает, что возможно лес стоит рассматривать как "единый суперорганизм".

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