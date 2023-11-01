Плюс для диабетиков: стоимость тест-полосок для глюкометров отныне возмещается государством

По словам заместителя министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Марии Карчевич, любые лекарства по программе реимбурсации можно получить только по электронному рецепту, за исключением территорий Украины, где продолжаются боевые действия.

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Тест-полоски для глюкометров различных типов, с помощью которых пациенты с сахарным диабетом измеряют уровень сахара в крови, с 8 октября этого года включены в программу реимбурсации — возмещение стоимости лекарств и медизделий. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.

Однако она подчеркнула, что это касается пока что больных диабетом 1-го типа.

"Хотя это только начало. Программа реимбурсации постепенно расширяется, чтобы максимальному количеству пациентов была оказана поддержка государства", — добавила чиновница.

Почему важно возмещать стоимость тест-полосок

По словам Карчевич, в Украине почти 1 миллион человек болеют сахарным диабетом, при этом более 150 тысяч из них — инсулинозависимые.

"Всем им нужно регулярно измерять уровень сахара — для того, чтобы в зависимости от этого контролировать прием лекарств, то есть человеку ежедневно нужно несколько раз в день измерять уровень сахара в крови. А это — дополнительно около 1 тысячи гривен в месяц, которые больной тратит на закупку этих тест-полосок", — отмечает заместитель министра.

Отныне пациенты с диабетом 1-го типа смогут бесплатно или с доплатой получить их в аптеке.

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Как получить тест-полоски по программе реимбурсации

Прежде всего нужно обратиться к врачу первичной медицинской помощи или врачу-эндокринологу. При необходимости он выпишет рецепт на инсулин и одновременно создаст е-рецепт на тест-полоски. Однако если у пациента нет телефона, врач должен распечатать ему информационную справку, которая должна содержать все необходимые данные для погашения рецепта в аптеке.

Впоследствии в аптеке можно получить тест-полоски бесплатно или с доплатой. Зависит это, по словам Карчевич, от бренда глюкометра, которым пользуется больной.

"Разновидности тест-полосок можно посмотреть на сайте Минздрава или НСЗУ — там указаны цена и сумма доплат пациента. Перечень тест-полосок, которые подлежат реимбурсации, содержит 23 позиции различных производителей", — подчеркивает заместитель министра.

Тест-полоски, как и все другие лекарства, входящие в программу реимбурсации, можно получить только по электронному рецепту, за исключением территорий Украины, где продолжаются боевые действия.

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