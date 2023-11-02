Загадочные белые карлики. Возле мертвых звезд существуют обитаемые планеты: новая гипотеза

Ученые считают, что умершие звезды, похожие на Солнце, все же могут поддерживать жизнь на похожих на Землю мирах.

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Астрономы обнаружили много звезд-белых карликов, которые окружены дисками из обломков разрушенных планет. Но они нашли одну неповрежденную планету похожую на Юпитер, которая вращается вокруг белого карлика. Могут ли планеты земной группы существовать возле белых карликов? Ученые считают, что это возможно и такие планеты даже могут быть обитаемыми. Об этом говорится в статье, опубликованной в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет ScienceAlert.

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Белыми карликами называют очень плотное и массивное ядро умершей звезды, похожей на Солнце. При этом по размерам белые карлики похожи на Землю. Когда звезда с массой Солнца или немного больше, или немного меньше заканчивает свою жизнь — она превращается в красного гиганта. Затем в процессе увеличения размера красный гигант сбрасывает свои внешние слои и оставляет планетарную туманность, то есть облако из газа и пыли, которое через несколько тысяч лет рассеивается и остается только белый карлик. Хотя эти объекты и являются мертвыми звездами, они все еще выделяют остаточное тепло и у белых карликов могут быть небольшие зоны обитаемости, где возможно существование планет земной группы с жизнью на них.

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Астрономы считают, что у большинства звезд есть планеты, но когда такие как Солнце звезды превращаются в красных гигантов, то они часто уничтожают самые близкие к ним планеты, в частности миры земной группы. Некоторые белые карлики окружены дисками из обломков разрушенных планет. Три года назад астрономы обнаружили в таком диске вокруг белого карлика WD1054-226 неповрежденную планету в зоне обитаемости. Авторы статьи считают, что несмотря на то, что эта планета является газовым гигантом, возле белых карликов могут все еще существовать и планеты земной группы, хотя и очень редко. Теоретически на таких планетах все еще может существовать жизнь.

Ученые считают, что умершие звезды, похожие на Солнце, все же могут поддерживать жизнь на похожих на Землю мирах Фото: NASA

Единственная известная неповрежденная планета возле белого карлика является газовым гигантом, масса которого почти в 14 раз больше массы Юпитера. Но есть и другие кандидаты на статус экзопалнеты, которые также вращаются вокруг белых карликов, и они также имеют массу Юпитера или больше.

В то же время существует много свидетельств существования небольших планет земной группы вокруг белых карликов. Но прямых доказательств этого слишком мало. Но ученые считают, что обнаружить их все еще можно и сделать это легче потому как белые карлики маленькие, а потому рассмотреть планеты земной группы среди окружающих их обломков возможно. Но необходимо провести очень много наблюдений и найти явные, прямые доказательства этой гипотезы.

По словам ученых, белые карлики являются стабильными и долговечными, это же можно сказать о их пусть и небольших зонах обитаемости. Белые карлики меньше других звезд по размерам и это облегчает поиск планет похожих на Землю, которые вращаются вокруг них, считают ученые. Это также облегчает изучение атмосфер таких планет, и подобные исследования могут выявить наличие признаков существования на них жизни.

Хотя ученые подчеркивают, что скорее всего таких неразрушенных каменистых планет можно встретить очень редко возле белых карликов, и тем не менее они скорее всего существуют. Новые наблюдения за белыми карликами позволят выяснить какие на самом деле планеты и в каком количестве все же остаются неповрежденными после прохождения звездой, похожей на Солнце, стадии красного гиганта.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что похожие на Юпитер планеты оказывают разрушительное влияние на другие миры. Гигантские планеты могут помешать похожим на Землю мирам стать обитаемыми.