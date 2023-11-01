Гибель Солнца. Обреченные планеты возле близкой к нам звезды показали незавидное будущее Земли

Ученые провели изучение нескольких планет, которые вращаются вокруг похожей на Солнце звезды. Они должны исчезнуть и Землю может ожидать то же самое.

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Согласно новому исследованию, опубликованному в The Astrophysical Journal, три самые близкие планеты, вращающиеся вокруг звезды Ро Северной Короны на расстоянии 57 световых лет от нас, находятся на краю гибели. Такая же судьба может ожидать и планету Земля, пишет ScienceAlert.

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Звезда Ро Северной Короны является желтым карликом, как и наше Солнце. Она имеет почти такую же массу, диаметр и яркость. Но Солнцу почти 5 млрд лет, а этой близкой к нам звезде – уже почти 10 млрд лет. Это значит, что скоро Ро Северной Короны превратиться в красного гиганта.

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Авторы исследования решили выяснить, что произойдет с планетами, которые находятся в зоне обитаемости звезды (в этой зоне находится и Земля), когда Ро Северной Короны увеличиться в размерах.

Красные гиганты – это звезды, в которые превращаются такие желтые карлики, как Солнце, в конце своей жизни. При этом звезды увеличиваются в размерах и могут поглотить или разрушить находящиеся рядом планеты. То есть наше Солнце может уничтожить Землю, Марс, Венеру и Меркурий в далеком будущем.

Считается, что Ро Северной Короны станет красным гигантом примерно через 1 млрд лет, но сейчас вокруг нее вращаются 4 экзопланеты. Они получили название Ро Северной Короны b, c, e и d. Первые три планеты расположены ближе всего к своей звезде. Но все четыре экзопланеты находятся ближе к звезде, чем Земля к Солнцу.

Считается, что Ро Северной Короны станет красным гигантом примерно через 1 млрд лет, но сейчас вокруг нее вращаются 4 экзопланеты Фото: Universe Today

Как показывает исследование, планеты e, b и c скорее всего поглотит Ро Северной Короны на стадии красного гиганта. С другой стороны, когда звезды превращаются в красных гигантов, то внутренние планеты начинают по-разному гравитационно взаимодействовать друг с другом. Это значит, что у них может измениться орбита и некоторые планеты могут избежать гибели. Хотя это гравитационное взаимодействие между планетами также может привести к тому, что орбита некоторых планет измениться не на более далекую, а наоборот на более близкую к звезде, что только ускорит их гибель.

Чтобы понять, что может произойти в системе Ро Северной Короны ученые создали специальное моделирование.

Как показало исследование, самая близкая звезде планета е, которая по массе немного больше Земли и является каменистой, исчезнет первой, когда Ро Северной Короны начнет свое расширение. При этом она испариться очень быстро.

Самая крупная из всех четырех, планета b, масса которой в 350 раз больше массы Земли буде сначала двигаться по спирали к звезде, а затем гравитация последней разорвет ее на части.

Судьба планеты b может повлиять на судьбу других планет. Вещество разрушенной планеты заставит звезду еще больше увеличиться и это ускорит смерть планеты с, а также планеты d.

Но по мере приближения к звезде, обе эти планеты, которые по массе похожи на Нептун, начнут испаряться еще во время движения.

По словам ученых, планета d имеет шанс выжить, ведь она может избежать поглощения красным гигантом из-за того, что ее орбита измениться на более далекую.

Авторы исследования говорят, что точно предсказать судьбу этих планет нельзя, но превращение звезды Ро Северной Короны в красного гиганта будет катастрофой для ее планет в любом случае.

Наше Солнце через 4-5 млрд лет также начнется превращаться в красного гиганта, чтобы затем превратиться в белого карлика. Земля точно находится в опасности. Но ученые не могут пока предсказать с полной уверенностью, погибнет ли планета в недрах Солнца, или ей удастся улететь дальше от умирающей звезды. В любом случае через миллиарды лет Солнечная система измениться навсегда.

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