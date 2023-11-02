"Руки" длиной 100 тысяч световых лет. Телескоп Хаббл сделал снимок танцующей галактики (фото)

Ученые показали новое изображение известной спиральной галактики в созвездии Золотая Рыба.

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Во Вселенной практически нет полностью идентичных галактик, ведь каждая из них имеет свои отличительные особенности. Например, наш родной дом, Млечный Путь является спиральной галактикой с перемычкой. Но галактика NGC 1566 также относится к этому типу космических объектов и все же она другая. Космический телескоп Хаббл сделал новый снимок визуально красивой галактики, которая имеет прозвище "Испанская танцовщица", пишет Space.

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Спиральная галактика с перемычкой (яркая полоса в ядре галактики) NGC 1566 расположена в созвездии Золотая Рыба на расстоянии 60 млн световых лет от нас. На новом снимке астрономический объект запечатлен "лицом" к Земле, а потому можно насладится прекрасным дизайном "танцующей" в глубинах космоса галактики.

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Одной из с особенностей NGC 1566 является два ее отчетливо видимых и ярко выраженных спиральных рукава, длина которых составляет примерно 100 тысяч световых лет. Каждый рукав завернут таким образом, что напоминает изогнутые руки танцовщицы, которая находится в движении. В этих рукавах голубым цветом сияют звездные скопления, розовым цветом отмечены регионы, где появляются новые звезды, а также видны более темные участки – это межзвездная пыль.

Одной из с особенностей NGC 1566 является два ее отчетливо видимых и ярко выраженных спиральных рукава, длина которых составляет примерно 100 тысяч световых лет. Каждый рукав завернут таким образом, что напоминает изогнутые руки танцовщицы, которая находится в движении Фото: ESA

По словам астрономов из Европейского космического агентства, данная галактика имеет слабо выраженную перемычку, а потому ее относят к классу промежуточных спиральных галактик. Отчетливо видимой полозообразной структуры в центре галактики нет, хотя само галактическое ядро очень яркое.

Галактика NGC 1566 входит в состав группы галактик под названием Дорадо, куда входят 70 спиральных и эллиптических галактик. По сравнению с Местной группой галактик, которая состоит из 30 объектов (сюда входит и Млечный Путь), это крупная галактическая группа.

По словам ученых, группы галактик отличаются от галактических скоплений размерами и массой. Если группы состоят из нескольких десятков галактик, то скопления – из нескольких сотен.

Скопления галактик представляют собой связанные гравитацией между собой большие группы галактик. Вообще галактические скопления являются самыми большими структурами во Вселенной.

Астрономы считают, что размер группы Дорадо может вырасти и она превратится в скопление, хотя ученые еще не пришли к единому мнению относительно размеров групп и скоплений галактик.

За годы наблюдений за группой Дорадо количество ее участников увеличилось, ведь у астрономов появились более сложные и совершенные технологии наблюдения за космосом. Часто ученым приходится потратить много времени для определения того, что отдельные галактики действительно распложены близко друг к другу, а потому являются частью одной группы, связанной гравитацией.

Как уже писал Фокус, с красным сверхгигантом Бетельгейзе в созвездии Ориона происходит что-то странное. Астрономы считают, что нашли причину такого поведения.