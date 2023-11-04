Биологическое или психологическое явление: почему мы стареем и что нам с этим делать, объяснение ученых

Как обнаружили ученые, на наш "реальный" возраст влияют множество факторов и даже мы сами.

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Мы часто слышим, что "возраст — это всего лишь число", но можно ли измерить биологические признаки старения в нашем организме? Как объясняют ученые, существуют реальные маркеры старения, и они могут влиять на наше здоровье и долголетие.

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Одним из ключевых элементов в процессе старения являются теломеры. Это короткие участки ДНК на концах наших хромосом. Когда наши клетки делятся, теломеры становятся короче, пока не деградируют настолько, что сигнализируют клетке о ее гибели. Это предотвращает накопление мутаций, которые могут привести к проблемам.

Однако роль теломер в старении не лишена противоречий. Некоторые исследования предполагают, что длина теломер может быть не лучшим предиктором старения, чем просто знание хронологического возраста человека. Старение — это сложный процесс, на который влияет много факторов, и длина теломер — лишь одна из частей головоломки.

Мужчины и женщины имеют свои уникальные показатели старения. Мужчины могут испытывать постепенную потерю Y-хромосомы в некоторых клетках, в то время как женщины проходят через менопаузу. Эти изменения могут иметь последствия для их здоровья.

Старение также связано с износом наших органов и тканей, который может быть разным у разных людей. Вот почему такие болезни, как рак, деменция и остеоартрит, чаще встречаются у пожилых людей, а наше зрение и слух со временем могут ухудшаться.

Но старение — это не только о биологии, но и о том, как мы себя чувствуем. Недавнее исследование показало, что люди с психическими заболеваниями в анамнезе могут выглядеть старше на биологическом уровне. Например, люди с биполярным расстройством имели маркеры в крови, которые указывали на то, что они примерно на 2 года старше своего реального возраста.

Другие исследования показали, что такие факторы, как предыдущее воздействие загрязненного воздуха или стресс от жизни в бурные времена, могут влиять на то, как мы стареем. Некоторые люди даже испытывают преждевременное старение из-за таких заболеваний, как прогерия или проблемы с теломерами.

С другой стороны, продолжаются исследования способов задержки старения. Например, обнаружено, что аминокислота таурин продлевает продолжительность жизни животных. Манипулирование метаболизмом жировых побочных продуктов в клетках также оказалось перспективным для продления продолжительности жизни червей. Если эти эффекты удастся воспроизвести на людях, они могут улучшить качество нашей жизни.

Но не все методы борьбы со старением научно обоснованы. Некоторые практики, такие как переливание "молодой" крови, имеют сомнительную научную основу. Существуют даже исследования, которые предполагают, что седые волосы могут вернуться к своему естественному цвету, хотя это явление является ограниченным.

Основной вывод: то, насколько старым вы себя чувствуете, не всегда соответствует вашему хронологическому возрасту. Ваше отношение и взгляды на жизнь играют значительную роль в том, как вы стареете, а ощущение себя моложе своих лет может быть маркером хорошего здоровья мозга. Также некоторые ученые считают, что позитивный настрой тоже влияет на наше старение, поддерживая нас в лучшей форме.

Однако сохранить позитивный настрой может быть непросто, особенно учитывая то, что с возрастом когнитивные функции ухудшаются. Когнитивная дисфункция может влиять на настроение и эмоции, влияя на то, насколько старым вы себя чувствуете. Физическое здоровье и способность заниматься активной деятельностью также влияют на субъективный возраст.

Помимо физического здоровья, решающую роль в старении играют взаимоотношения. Одиночество может быть настоящей проблемой для пожилых людей, и это связано с плохим когнитивным здоровьем.

Итак, старение — это биологическое или психологическое явление? Это и то, и другое. Наша биология и психология меняются с возрастом, и они могут влиять друг на друга. Старение — это сложный процесс, и хотя хронологический возраст остается важным показателем здоровья, растет признание роли, которую играют психическое здоровье и благополучие в том, как мы стареем.

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В будущем вмешательства, направленные на поддержание психического здоровья, могут помочь нам получить определенный контроль над процессом старения, потенциально добавляя год или два к нашей жизни. Хотя биологическое старение неизбежно, наше психическое и эмоциональное благополучие может существенно повлиять на то, как мы чувствуем течение времени и ориентируемся в нем.

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Этот материал носит лишь информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.