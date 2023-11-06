Вызывает изменения, о которых мы не подозревали: почему опасно перекармливать кошек

Новое исследование обнаружило, что это приводит не только к увеличению веса, но и вызывает удивительные изменения внутри их организма.

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Перекармливая своих питомцев владельцы кошек рискуют невольно нанести вред своим кошкам, и речь не только в увеличении веса. Новое исследование показывает, что перекармливание питомца может привести к внутренним изменениям, о которых мы даже не подозревали, пишет Science Alert.

Команда из Университета Иллинойса Урбана-Шампейн обнаружила, что перекармливание кошек может ухудшить переваривание питательных веществ, а также приводит к изменениям в микробиоте кишечника животных. Ученые отмечают, что полученные ими результаты являются еще одним доказательствам того, что владельцам следует ограничивать кормление и поощрять питомцев к активности.

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Статистика показывает, что более половины кошек в США имеют избыточный вес — это само по себе выглядит весьма тревожным. Отметим, что ранее ученые тщательно изучили потерю веса у животных, однако в новом исследовании они сосредоточились на том, какие изменения в организме вызывает увеличение веса у питомцев.

По словам старшего автора исследования, ученого-диетолога Келли Свонсон, они с коллегами хотели узнать больше о метаболических и желудочно-кишечных изменениях, которые происходят в результате переедания и увеличения веса у кошек.

В новом исследовании приняли участие 11 худых кошек, все они были стерилизованы уже во взрослом возрасте. В ходе исследования животных кормили коммерчески доступной, сбалансированной и дозированной пищей в течение двух недель. Все это время Свонсон с коллегами проводили базовые измерения. После этого, в течение 18 недель, животных кормили той же пищей, но позволяли есть столько и так часто, как им того хотелось.

Ученые собрали образцы фекалий и крови животных-реципиентов, а также данные о физической активности, используя мониторы, прикрепленные к ошейникам. Контрольные измерения проводились вначале эксперимента, а затем через 6, 12 и 18 недель.

Ожидалось, что увеличение веса животным может привести к снижению активности, однако ученые не заметили никаких последовательных изменений в поведении кошек. Однако, по словам Свонсон, активность животных варьировалась в зависимости от особи к особи и их окружающей среде, а также от того, насколько владельцы взаимодействовали с питомцами.

Результаты показывают, что как только кошки получили неограниченный доступ к еде, они набрали вес, что не удивительно. По мере того как животные ели и набирали массу, уровень жира в их организме накапливался, а способность переваривать питательные вещества, увы, снижалась. По словам Свонсон, когда организм получает меньшее количество еды, он более эффективно извлекает из нее питательные вещества. Однако когда количество пищи не ограничено, она быстрее проходит через пищеварительную систему, а в процессе из нее извлекается меньшее количество питательных веществ.

Результаты показывают, что чем больше пищи потребляли кошки, теч больше они испражнялись и стул был более кислым — яркий признак того, что еда не переваривается эффективно. Команда также обнаружила различия в типах микробов, живущих в кишечнике кошек до и после 18 недель свободного кормления. Ученые обнаружили, что время "желудочно-кишечного транзита" сократилось в среднем на 25% по мере того, как животные набирали вес.

По словам Свонсон, изменение времени прохождения желудочно-кишечного тракта стало первым открытием исследователей. В то же время команда обнаружила, что некоторые изменения в микробиоме кошек противоречили тем, которые наблюдались у людей с ожирением. В результате ученые предположили, что здесь задействованы более сложные факторы, чем простой набор веса.

Теперь ученые считают, что понимание метаболических и желудочно-кишечных изменений, которые происходят при ожирении у кошек, может помочь в его лечении и предотвращении.

К слову, в более раннем исследовании ученые также обнаружили, что ограничение питания питомцев может позволить безопасно сбросить вес и избавиться от лишнего жира. По окончанию эксперимента всех 11 кошек посадили на сбалансированную диету, что позволило им вернуться к прежней форме.

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