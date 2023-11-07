Земля сотрясается в страхе: что зафиксировали сейсмографы в океане

В новом исследовании ученые зафиксировали интенсивные волновые сигналы, отражающие сильное волнение океана.

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Когда океанские волны поднимаются и опускаются, они воздействуют на морское дно и генерируют сейсмические волны. Причем эти волны настолько мощны и широко распространены, что проявляются в виде устойчивого гула, который фиксируют сейсмографы, пишет Science Alert.

Ученые используют сейсмографы для мониторинга и изучения землетрясений, однако в новом исследовании они также использовали их для наблюдения за штормовым морем и волнением океана. Ученые обнаружили, что за последние десятилетия этот "волновой сигнал" океана стол более интенсивным.

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По словам соавтора исследования, профессора геофизики и заведующего кафедрой Университета штата Колорадо Ричарда Астера, в своей работе они с коллегами проследили этот рост волнения по всему миру за последние четыре десятилетия. Ученые объединили эти данные с другими океаническими и региональными сейсмическими исследованиями и обнаружили десятилетний рост энергии, совпадающий с усилением штормов, вызванных повышением глобальной температуры.

Отметим, что глобальные сейсмографические сети, как правило, используются для мониторинга и изучения землетрясений. Однако они также позволяют ученым создать изображения самых глубоких недр планеты. Фактически эти высокочувствительные приборы постоянно регистрируют разнообразие природных и антропогенных сейсмических явлений, в том числе:

извержения вулканов;

ядерные и другие взрывы;

удары метеоритов;

оползни;

ледниковые землетрясения.

Кроме того, эти приборы также фиксируют сейсмические сигналы ветра, воды и деятельности человека. Однако одним из наиболее глобально распространенных сейсмических фоновых сигналов является непрерывный шум, издаваемый океанскими волнами — он называется глобальным микросеймом.

По словам Астера, океанские волны генерируют сигналы двумя способами. Во-первых, речь идет о вторичном микросейме: пульсирует с периодом от 8 до 14 секунд, когда волны движутся под океаном в разных направлениях и мешают друг другу. Это создает изменение давления на морском дне. Во-вторых, речь идет о первичном микросейсмическом процессе: эти сигналы вызваны бегущими океанскими волнами, толкающими и притягивающими морское дно.

Синхронизированный график показывает медианную аномалию вертикального ускорения для всех станций Фото: Rick Aster

Движение воды внутри волн быстро затухает с глубиной, а потому этот процесс происходит лишь в регионах, где глубина воды составляет не менее 300 метров. При таких условиях первичный микросейсмический сигнал будет виден в данных как устойчивый гул с периодом от 14 до 20 секунд.

В ходе данного исследования команда оценила и проанализировала историческую интенсивность первичного микросейма в период с конца 1980-х годов, используя данные 52 сейсмографических станций по всему миру с длительной историей непрерывной регистрации. Ученые обнаружили, что 79% (41) этих станций демонстрируют значительный и прогрессивный рост энергопотребления в течение десятилетий.

Результаты показывают, что средняя энергия океанских волн с конца 20-го века в среднем увеличивалась на 0,27% в год. При этом с 2000 года этот глобальный рост составил 0,35%. По словам команды, наибольшая общая энергия микросейм была зафиксирована в самых отдаленных регионах Южного океана вблизи Антарктиды. В то же время, данные свидетельствуют о том, что за последние десятилетия волны наиболее увеличивались в Северной Атлантике.

Отметим, что новые данные ученых согласуются с результатами предыдущего исследования, предполагающими, что интенсивность штормов в Северной Атлантике возрастают. Ученые в очередной раз напоминают, что океаны поглотили около 90% избыточного тепла на планете, связанного с выбросами парниковых газов в результате деятельности человека. И это только за последние десятилетия. Теперь ученые опасаются, что эта избыточная энергия может привести к более разрушительным последствиям для планеты и человечества, чем считалось ранее.

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