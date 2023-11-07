Угроза для МКС. Астронавты NASA случайно потеряли ценные вещи во время выхода в космос (фото)

Во время обслуживания Международной космической станции двое астронавтов добавили космического мусора на орбите.

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Двое астронавтов NASA попали в неловкую ситуацию, когда во время ремонта МКС случайно потеряли сумку с инструментами. Подобные объекты могут подставлять угрозу для станции, но к счастью, как сообщили в NASA, все обошлось, пишет IFLScience.

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1 ноября двое астронавтов NASA Жасмин Могбели и Лорал О'Хара вышли в открытый космос для проведения обслуживания и ремонта МКС. Они занимались заменой неисправного подшипника на поворотном шарнире солнечной станции МКС.

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Солнечные панели на станции работают круглосуточно, но их нужно постоянно направлять в сторону Солнца, чтобы получать необходимую энергию. Поворотные шарниры как раз и занимаются осуществлением таких поворотов панелей в направлении Солнца. Во время работы по замене подшипника одна из астронавтов случайно уронила сумку с инструментами, которая улетела в космос. В NASA не сообщили, кто именно из астронавтов это был.

1 ноября двое астронавтов NASA Жасмин Могбели и Лорал О'Хара вышли в открытый космос для проведения обслуживания и ремонта МКС Фото: NASA

Возможно, Могбели и О'Хара сильно переживали из-за этого, ведь подобные предметы могут представлять настоящую угрозу для МКС, если столкнутся со станцией на большой скорости. Но в NASA провели расчет траектории полета сумки с инструментами и сообщили, что экипажу станции и самой МКС ничего не угрожает. При этом после замены подшипников солнечная батарея продолжила нормальную работу. К счастью, ни один из потерянных инструментов до конца миссии по ремонту станции астронавтам не понадобился.

Каждый предмет, потерянный на низкой околоземной орбите, становится потенциальной опасностью, если он сталкивается с другим космическим мусором, что может привести к появлению большого количества обломков. В NASA проследили за полетом сумки с инструментами и пришли к выводу, что угроза для станции очень незначительная. И это неудивительно, ведь одна сумка с инструментами с гораздо меньшей вероятностью причинит вред, чем обломки спутника, тем более что, в отличие от обломков спутника, к сумке не было приложено никакой силы. Потерянную сумку даже внесли в каталог космического мусора и ей присвоили название 58229/1998-067WC.

Во время выходов в открытый космос на МКС астронавты уже потеряли как минимум полдесятка предметов. Одним из самых известных стала потеря лопатки в 2006 году, что можно увидеть на видео ниже.

К счастью, на высоте, где находится МКС, существует небольшое сопротивление атмосферы, и объекты, которые теряют астронавты, улетают ниже в атмосферу. Например, через 4 месяца после потери вышеуказанная лопатка, как и другие подобные предметы, сгорела в атмосфере Земли.

Остается лишь надеяться, что потерянная сумка с инструментами также сгорит, а не столкнется со спутником. Кстати, на низкой околоземной орбите сейчас находится более 100 000 обломков спутников и другого космического мусора достаточно крупных размеров.

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