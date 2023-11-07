Загроза для МКС. Астронавти NASA випадково загубили цінні речі під час виходу в космос (фото)

Під час обслуговування Міжнародної космічної станції двоє астронавтів додали космічного сміття на орбіті.

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Двоє астронавтів NASA потрапили в незручну ситуацію, коли під час ремонту МКС випадково загубили сумку з інструментами. Подібні об'єкти можуть підставляти загрозу для станції, але на щастя, як повідомили в NASA, все обійшлося, пише IFLScience.

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1 листопада двоє астронавтів NASA Жасмін Могбелі і Лорал О'Хара вийшли у відкритий космос для проведення обслуговування і ремонту МКС. Вони займалися заміною несправного підшипника на поворотному шарнірі сонячної станції МКС.

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Сонячні панелі на станції працюють цілодобово, але їх потрібно постійно направляти в бік Сонця, щоб отримувати необхідну енергію. Поворотні шарніри якраз і займаються здійсненням таких поворотів панелей у напрямку Сонця. Під час роботи із заміни підшипника одна з астронавтів випадково впустила сумку з інструментами, яка полетіла в космос. У NASA не повідомили, хто саме з астронавтів це був.

1 листопада двоє астронавтів NASA Жасмін Могбелі та Лорал О'Хара вийшли у відкритий космос для проведення обслуговування і ремонту МКС Фото: NASA

Можливо, Могбелі та О'Хара сильно переживали через це, адже подібні предмети можуть становити справжню загрозу для МКС, якщо зіткнуться зі станцією на великій швидкості. Але в NASA провели розрахунок траєкторії польоту сумки з інструментами і повідомили, що екіпажу станції і самій МКС нічого не загрожує. При цьому після заміни підшипників сонячна батарея продовжила нормальну роботу. На щастя, жоден із загублених інструментів до кінця місії з ремонту станції астронавтам не знадобився.

Кожен предмет, загублений на низькій навколоземній орбіті, стає потенційною небезпекою, якщо він стикається з іншим космічним сміттям, що може призвести до появи великої кількості уламків. У NASA простежили за польотом сумки з інструментами і дійшли висновку, що загроза для станції дуже незначна. І це не дивно, адже одна сумка з інструментами з набагато меншою ймовірністю заподіє шкоду, ніж уламки супутника, тим паче, що, на відміну від уламків супутника, до сумки не було докладено жодної сили. Загублену сумку навіть внесли до каталогу космічного сміття і їй присвоїли назву 58229/1998-067WC.

Під час виходів у відкритий космос на МКС астронавти вже втратили щонайменше півдесятка предметів. Однією з найвідоміших стала втрата лопатки у 2006 році, що можна побачити на відео нижче.

На щастя, на висоті, де розташована МКС, існує невеликий опір атмосфери, і об'єкти, які втрачають астронавти, відлітають нижче в атмосферу. Наприклад, через 4 місяці після втрати вищевказана лопатка, як і інші подібні предмети, згоріла в атмосфері Землі.

Залишається лише сподіватися, що загублена сумка з інструментами також згорить, а не зіткнеться із супутником. До речі, на низькій навколоземній орбіті зараз перебуває понад 100 000 уламків супутників та іншого космічного сміття досить великих розмірів.

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