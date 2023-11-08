Больше, чем просто воины: серебро раскрывает роскошные вкусы викингов и торговые таланты древних греков

Викинги, которых традиционно изображают как примитивных бородатых воинов, имели пристрастие к некоторым драгоценным вещам. В Европе сотни захороненных сокровищ серебра свидетельствуют о его привлекательности для викингов, живших более 1000 лет назад.

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Когда мы думаем о викингах, то часто представляем себе жестоких бородатых воинов, которые путешествовали по Европе более тысячелетия назад. Но знали ли вы, что они имели слабость к серебру? Доктор Джейн Кершоу, археолог из Оксфордского университета, описывает серебро как "одну из немногих материальных вещей, сохранившихся с той эпохи", пишет Phys.org.

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Серебро ценилось на протяжении веков, его история насчитывает тысячи лет. В Древнем Египте, еще в 4-м тысячелетии до нашей эры, оно ценилось даже больше, чем золото. Лидийцы, жившие на западе Малой Азии примерно в VI веке до нашей эры, использовали серебро для создания монет. Понимание роли серебра в истории дает представление о древних цивилизациях и эволюции денег, меняя наше восприятие прошлых эпох.

Доктор Кершоу возглавляет исследовательский проект под названием SILVER, целью которого является исследование значения серебра в жизни викингов. Ее работа бросает вызов традиционному представлению о викингах как грозных захватчиках Западной Европы.

"Мы нашли мало доказательств того, что викинги добывали добычу путем жестоких набегов на Запад, — сказала Кершоу, — Зато поиски исламского серебра были огромной движущей силой эпохи викингов".

Исследование началось в марте 2019 года и, как ожидается, продлится до 2024 года с участием экспертов в области наук о Земле и специалистов по монетам из Нидерландов и Финляндии.

Исследовательская группа использовала лазерную технологию для анализа микроэлементов, таких как свинец, в серебряных монетах, собранных в музеях. Исследуя различные изотопы свинца, они раскрыли истоки эпохи викингов.

Вопреки распространенному мнению, их находки свидетельствуют о том, что викинги могли начать свое путешествие на восток еще в 750 году нашей эры, сформировав к IX веку разветвленные торговые пути из Северной Африки в Скандинавию.

Вопреки распространенному мнению, их находки свидетельствуют о том, что викинги могли начать свое путешествие на восток еще в 750 году нашей эры, сформировав к IX веку разветвленные торговые пути из Северной Африки в Скандинавию Фото: Wikipedia

Это открытие рисует картину викингов как "культурных хамелеонов", которые были гораздо больше вовлечены в мировую торговлю, чем считалось ранее. Исследование доктора Кершоу не только проливает новый свет на историю викингов, но и поощряет к подобным исследованиям других цивилизаций.

Другой проект под названием SILVER, возглавляемый профессором Франсисом Альбаредом (Francis Albarède) из Франции, изучает древние средиземноморские империи, такие как Греция, Персия и Рим, чтобы понять историю денег и торговли. Анализируя изотопы свинца и серебра, исследователи предполагают, что серебро играло ключевую роль в развитии демократий в V веке до нашей эры.

Есть данные, что империя Ахеменидов в Персии использовала серебряные монеты для найма греческих пехотинцев. Когда эти солдаты возвращались домой со значительным богатством, они помогали создавать средний класс, который способствовал распространению демократии. Серебро также способствовало торговле на дальние расстояния, перераспределяя богатство по всему Средиземноморью.

Команда исследователей обнаружила, что добыча серебра была более распространенной в древности, чем считалось ранее. К 480 году до н. э. серебряные рудники Лаврион вблизи Афин сделали Грецию господствующим государством в денежной системе Восточного Средиземноморья.

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Эти исследователи впервые проследили происхождение серебра, используя изотопы серебра в дополнение к изотопам свинца. Изучая руды до производства монет, они могут точнее определить источники серебра в слитках.

Знания, полученные в результате этих проектов, не только помогают нам понять нашу историю, но и предлагают уроки для современных обществ. Связь между монетарной и торговой системами, которую мы видим на примере обмена греками серебра на египетскую пшеницу, показывает, что история может дать нам ценные уроки об общественном неравенстве и его последствиях. Исследуя прошлое, мы можем найти ответы на вызовы настоящего.

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