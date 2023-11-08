Ужас арахнофоба. Гигантский паук с размахом ног 30 см обошел конкурентов со скоростью 1 м/с (фото)

Этот удивительно огромный паук станет настоящим кошмаром для арахнафобов — его невероятным размерам позавидует даже птицеед Голиаф.

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Самым большим пауком в мире, который вселяет ужас в арахнофобов, является птицеед Голиаф (Theraphosa blondi). Он является членом семейства тарантулов и самым крупным паукообразным по длине и массе, однако есть еще одно существо, которое обошло его по размаху ног, пишет IFLScience.

Птицеед Голиаф обитает на севере Южной Америки. Эти гиганты являются ночными существами: именно в это время суток они выходят из своих норм на охоту. Как правило, их жертвами становятся не только птицы, как следует из названия, но также беспозвоночные, яйца, и даже мелкие грызуны и птицы.

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Исследователи из Смитсоновского зоопарка отмечают, что тарантул-птицеед Голиаф может вырастать до 12 сантиметров в диаметре тела, при этом размах его ног может достигать 28 сантиметров. Продолжительность жизни этих гигантов варьируется в зависимости от пола: самки могут жить до 20 лет в диких тропических лесах северной Бразилии, Венесуэлы и за ее пределами; продолжительность жизни самцов при этом составляет всего от 3 до 6 лет — они умирают сразу после спаривания.

Известно, что эти волосатые коричневые и черные тарантулы обладают клыками, с помощью которых вводят свой яд жертвам. К слову, для людей он не смертелен, однако вызывает не самые приятные ощущения. В более ранних исследованиях ученые также обнаружили, что птицееды Голиафы также способны издавать шум, который можно услышать на расстоянии около 4,5 метров.

При этом в некоторых частях Южной Америки птицееды считаются настоящим деликатесом. Перед тем, как употреблять этих паукообразных в пищу, люди опаливают их волосы и запекают пауков в банановых листьях. Ранее ученые также выяснили, что в 100 граммах этих пауков содержится около 109 калорий.

Паук охотник с размахом лап 30 сантиметров Фото: Wikipedia Commons

Однако другой паук может соперничать с этими гигантскими охотниками — пауки-охотники (Heteropoda maxima). Размах ног этих удивительных существ достигает невероятных 30 сантиметров. Как и птицеед Голиаф, эти существа строят сети и охотятся за добычей.

Известно, что впервые представители этого вида были обнаружены в 2001 году в пещере в Лаосе. Это делает их чрезвычайно неуловимыми, чем их южноамериканский аналог. К слову, ученые также заметили, что этих гигантских охотников часто принимают за птицеедов, хотя они и относятся к семейству Sparassidae.

Предыдущие исследования также показали, что эти пауки охотники способны двигаться со скоростью около 1 метра в секунду, когда преследуют добычу. Кроме того, они отличаются от птицееда Голиафа и строением тела: имеют более плоское тело, что позволяет им гораздо эффективнее прятаться в коре деревьев.

Как птицееды Голиафы, пауки охотники используют яд, чтобы охотиться. К счастью, он не смертелен для человека, однако крайне опасен для насекомых, маленьких ящериц и лягушек, которыми и питаются эти пауки.

Ранее Фокус писал о том, что длина самого большого краба на Земле составляет три метра.