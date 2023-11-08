Ученые до сих пор не разобрались, для чего месопотамские глиняные шары: что известно (фото)

Месопотамские шары из глины до сих пор не раскрыли своих тайн исследователям. Хотя в ученых есть разные теории, однако ни одна из них не может объяснить, каково именно предназначение этих артефактов.

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В 2013 году исследование пролило свет на месопотамские глиняные шары — древние артефакты возрастом более 5500 лет. Артефакты, размером от мячей для гольфа до бейсбольных, найдены на археологическом участке Чога Миш в Западном Иране в конце 1960-х годов. Обнаружено всего около 150 таких глиняных мячей, что придало им еще большей загадочности, пишет Ancient Origins.

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В течение многих лет исследователи размышляли над назначением этих глиняных шаров, причем преобладала теория, что их использовали как средство для записи экономических транзакций. Эта теория основывалась на находке 3300-летнего глиняного шара в Месопотамии, что содержал 49 камешков и клинописный текст, подробно описывающий контракт, связанный с пастухом, который ухаживал за 49 овцами и козами.

Месопотамские глиняные шары нашли на месте поселении эпохи энеолита, которое существовало примерно с 6800 г. до н. э. Фото: Public Domain

Некоторые исследователи даже называли эти месопотамские глиняные шары "конвертами" из-за их скрытого содержимого. Однако эти предположения оставались в основном недоказанными, а механизм, с помощью которого они могли фиксировать транзакции в дописьменную эпоху, оставался неуловимым.

Передовые исследования с использованием компьютерной томографии и 3D-моделирования создали детальные модели месопотамских глиняных шариков и их содержимого без необходимости разбивать шари Фото: Oriental Institute of the University of Chicago

В исследовании 2013 года использованы передовые технологии, включая компьютерную томографию и 3D-моделирование, чтобы заглянуть внутрь этих глиняных шаров. То, что обнаружили исследователи, было действительно необычным: глиняные шары содержали жетоны различных геометрических форм.

Вполне возможно, что эти жетоны были числовыми значениями, которые использовали для подсчета различных видов товаров для обмена. Чтобы расшифровать эту древнюю систему, исследователи изучают, как эти жетоны группируются и изменяются внутри глиняных шариков.

Внутренняя часть одного из месопотамских глиняных шаров, найденных разбитыми на стоянке неолита Фото: Anna Ressman / Oriental Institute of the University of Chicago

Одна из особенно интересных находок заключалась в том, что определенный шар содержал жетоны, завернутые в ткань перед тем, как их поместили внутрь шара, с последующим нанесением жидкости, похожей на битум. Причина этого остается загадкой, что добавляет интриги этим древним реликвиям.

Некоторые из глиняных шаров также имели крошечные перекрестные каналы, которые могли содержать тонкие нити, соединяющие их снаружи. Эти нити могли служить этикетками, возможно, сделанными из воска, которые давали ключ к жетонам, спрятанным внутри глиняных шариков. Это открытие свидетельствует о более высоком уровне мастерства в использовании этих глиняных артефактов, чем считалось ранее.

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Стоит также отметить, что глиняные или каменные шары со схожими характеристиками найдены в разных странах той же эпохи. В Шотландии обнаружено более 400 резных каменных предметов, датируемых периодом неолита между 3000 и 2000 годами до нашей эры.

В турецком древнем неолитическом городе Чаталхоюк также найдены тысячи глиняных мячей размером с бейсбольный мяч. Это ставит вопрос, служили ли эти артефакты из разных регионов тем же целям, что и месопотамские глиняные мячи.

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