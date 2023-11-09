Самый большой музыкальный инструмент на Земле: площадью около 1,5 гектара и возрастом 300 млн лет

Исследователи считают, что миллионы лет назад он представлял собой часть древнего морского дна, однако со временем все изменилось.

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Когда речь идет о самом большом музыкальном инструменте на Земле, мы едва ли могли бы представить, что он находится под землей, а его возраст насчитывает более 300 миллионов лет. Однако это так, пишет IFLScience.

Этот удивительный инструмент сокрыт глубоко внутри пещер Лурей в Вирджинии и занимает площадь около 1,5 гектара. Известно, что впервые эта пещера была обнаружена 13 августа 1878 года жестянщиком Эндрю Кэмпбеллом и его племянником. Тогда они занимались исследованием пещер на востоке США и обнаружили обширное пространство сталактитов и сталагмитов, освещенное только их собственными свечами. В отчете Смитсоновского института 1880 года говорится, что "в мире нет другой подобной пещеры".

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С тех пор ученым удалось многое узнать об этом месте. Известно, что формирование пещеры началось сотни миллионов лет назад, когда эта территория еще была частью древнего морского дна. Со временем осадки уплотнялись, образовывался известняк, также известный как доломит. Ученые предполагают, что около 300-500 миллионов лет назад, когда два континента столкнулись, образуя Аппалачи, скала поднялась и превратилась в территорию, известную сегодня как "Пещерные холмы". Эта сеть пещер образовалась, когда кислая вода просочилась сквозь трещины в скале, еще до того, как сталактиты и сталагмиты выросли из карбоната кальция, осажденного каплями воды.

Спустя какое-то время после открытия пещеры люди начали замечать, что в ней есть нечто необычное: казалось она обладала акустическими свойствами. Еще в записях 1880 года говорится о том, что в этом месте проводились концерты. Например, упоминается группа Luray Band, выступавшая здесь. В книге также говорится, что концерт в пещере создал одновременно "поразительный и странный эффект". Кроме того, автор отмечает, когда гид осторожно ударяет пальцами о сталактиты, они издают "очаровательные ноты".

В 1954 году на экскурсию в пещеру со своим сыном прибыл математик и инженер-электронщик Леланд Спринкл. Он оценил звучание сталактитов и решил создать самый большой в мире музыкальный инструмент. Ученому потребовалось 3 года для спиливания сталактитов по всей пещере, что позволило получить правильные ноты. Далее он создал систему, где нажатие клавиш органа посылает электрический сигнал молотку, который ударяет по необходимому сталактиту.

В результате был создан самый большой музыкальный инструмент на Земле, звучание которого зависит от того, где именно вы находитесь в пещере. По словам ученого-археоакустика Дэвида Лубмана, акустика в пещере неоднородна. Например, чем более пористая или неровная стена пещеры, тем меньше будет эхо звука.

К слову, далеко не каждому удастся сыграть на этом удивительном инструменте. По словам ученых, все дело в том, что между нажатием клавиши и прослушиванием звука на самом деле проходит около 1 секунды. Кроме того, сталактиты разбросаны по всей пещере, а потому там чрезвычайно сложно передвигаться. К счастью, для туристов, ученые автоматизировали работу самого большого музыкального инструмента в мире и теперь его музыкой может насладиться каждый желающий.

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