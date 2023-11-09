Любовные письма XVIII века впервые увидели свет: они так и не дошли до получателей (фото)

В XVIII веке письма, написанные родными к французским морякам, попали в британское Адмиралтейство. Однако сообщения так и не дошли до получателей, забытые до недавнего времени.

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Более 100 писем, написанных женами, невестами, родителями, братьями и сестрами французским морякам в XVIII веке, наконец увидели свет. Моряки, которым предназначались эти письма, так и не прочитали их, поскольку попали в плен к английскому флоту, пишет Ancient Origins.

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Письма должны были попасть на "Галатею", корабль, вышедший в плавание из Бордо, Франция, в Квебек. К сожалению, корабль захватили во время противостояния с британским кораблем "Эссекс" в 1758 году. Попытки французской почтовой администрации догнать "Галатею" оказались тщетными, и когда они узнали, что корабль захвачен, то отправили письма британскому Адмиралтейству. Хотя почтовое ведомство надеялось, что британцы доставят письма пленным, этого так и не произошло. Вместо этого письма годами лежали на складе, забытые, но не потерянные.

Так письма оставались нераскрытыми до недавнего времени, пока профессор Рено Морие из Кембриджского университета не наткнулся на них. Морие работал над книгой об опыте британских и французских военнопленных в 1800-х годах, когда обнаружил почтовый мешок.

Более 100 писем, написанных женами, невестами, родителями, братьями и сестрами французским морякам в XVIII веке, наконец увидели свет Фото: The National Archives / Renaud Morieux

В недавней публикации Морие поделился своими ощущениями, отметив: "Там было три кипы писем, скрепленных лентой. Письма были очень маленькие и запечатанные, поэтому я спросил архивариуса, можно ли их открыть, и он открыл. Я понял, что я был первым человеком, который прочитал эти очень личные сообщения, поскольку они были написаны. Получатели не имели такой возможности. Это было очень эмоционально".

Всего было 102 письма, и Морие столкнулся с проблемой расшифровки сообщений, поскольку многие из авторов имели проблемы с орфографией или пунктуацией. После нескольких месяцев самоотверженной работы он обнародовал свои выводы во французском журнале "Annales Histoire Sciences Sociales".

Всего было 102 письма, и Морие столкнулся с проблемой расшифровки сообщений, поскольку многие из авторов имели проблемы с орфографией или пунктуацией Фото: The National Archives / Renaud Morieux

"Эти письма рассказывают об универсальном человеческом опыте, — сказал исследователь, — Они не являются уникальными для Франции или XVIII века. Они показывают, как все мы справляемся с большими жизненными трудностями. Когда нас разлучают с близкими из-за событий, которые мы не можем контролировать, пандемии или войн, мы должны придумать, как оставаться на связи, как успокаивать, заботиться о людях и поддерживать страсть".

Примечательно, что 59 процентов писем подписаны женщинами — Морие выделил решающую роль женщин в ведении домашнего хозяйства, принятии экономических решений и управлении кораблем семейной жизни, пока их мужья отсутствовали.

"Я могла бы провести всю ночь, пишу тебе... Я твоя навсегда верная жена", — написала Мари Дюбоск своему мужу Луи Шамбрелану, которого Морие назвал первым лейтенантом своего корабля. "Спокойной ночи, мой дорогой друг. Уже полночь. Думаю, мне пора отдохнуть".

"Я не могу дождаться, чтобы обладать вами", — написала одна жена, Анна Ле Серф, своему мужу Жану Топсенту. В конце она подписала свою записку "Ваша послушная жена Нанет".

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Это открытие перекликается с предыдущими случаями, когда историки получали представление о культуре через любовные письма. Особенностью этого исследования является богатое разнообразие источников, которые создают сложную и захватывающую картину жизни во Франции XVIII века.

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