Солнцезащитный крем планеты. Обнаружено нечто, что охлаждало планету последние 2000 лет

Ученые заметили, что эти события вызывали резкое похолодание климата, которое хоть и было кратковременным, все же помогало Земле охладиться.

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Десятилетиями ученые наблюдают за тем, как нагревается наша планета, фактически они уже заявили, что Земля переступила из эры "глобального потепления" в эру "глобального кипения". Однако новое исследование также показывает, что последние около 2000 лет на Земле то и дело происходили события, которые позволяли ей охладиться, пишет Forbes.

Новое исследование было проведено группой геологов Великобритании, США и Швейцарии под руководством доктора Андреа Берка из Университета Сент-Эндрюс. В ходе своей работы ученые сосредоточились на изучении изотопов серы в кернах Гренландии и Антарктиды. Дело в том, что серы, выброшенная во время извержения вулкана, не только играет важную роль в охлаждении нашей планеты, образуя капли серной кислоты и другие аэрозоли в атмосфере и замедляя солнечный свет. Изотопы также можно сравнить с химическим составом приближающихся лавовых пород от конкретных вулканов.

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В результате ученые изучили записи "годичных колец" и исторических данных и обнаружили, что массивные извержения вулканов, произошедшие в высоки широтах, вызвали резкие и краткосрочные периоды похолодания климата за последние 2000 лет. Ученые обнаружили, что такие периоды были зафиксированы:

около 540 год;

с 1275 по 1300 годы;

с 1430 по 1455 года;

около 1600 года.

Все эти периоды были связаны с крупными извержениями вулканов, однако масштабы и место конкретных извержений, увы, до сих пор остаются неясными. Ранее ученые полагали, что для того, чтобы казать влияние не климат, извержение вулкана должно произойти вблизи экватора, где ветер и атмосферные течения разнесли бы пепел и газы по всему земному шару. Однако новое исследование показывает, что самые масштабные периоды похолодания на Земле за последние 2000 лет были вызваны извержениями вулканов в высоких широтах.

Широта и величина каждого извержения вулкана, зафиксированного в Смитсоновском институте Фото: SNHM

Более того, ученые также обнаружили, что количество сульфатов, попадающих в высокие слои атмосферы в результате этих извержений, вероятно, было вдвое меньше, чем считалось ранее. В результате ученые предположили, что летние температуры могут быть более чувствительны к извержениям вулканов в высоких широтах.

По словам Берка, они с коллегами обнаружили, что когда климат Земли меняется, другие части климатической системы могут вступить в действие, что значительно усиливает первоначальное значение. Результаты также показывают, что высокие широты, вероятно, особенно сильно ощущают усиление изменения климата. Команда также отмечает, что пепел и газы, выброшенные в результате извержения вулкана, могут действовать как солнцезащитный крем, отражая солнечный свет и тем самым охлаждая планету.

Ранее Фокус писал о том, что Исландию поразил "сейсмический рой" из 5500 землетрясений.