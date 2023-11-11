"Инопланетяне уже среди нас": ученый-астроном сделал неожиданное заявление (фото)

Лорд Мартин Рис не исключает, что через пару веков искуственный интеллект догонит и перегонит людей, а также объясняет, почему никто до сих пор не видел инопланетян.

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Королевский астроном Великобритании лорд Мартин Рис заявил, что искусственный интеллект — это форма инопланетной жизни, и что он сигнализирует о том, что люди достигают пика дарвиновской эволюции. Об этом он пишет в своей статье для ВВС.

По его словам, инопланетяне уже среди нас, и это – не те зеленые человечки, которыми пестрят научно-фантастические фильмы.

"Может пройти еще всего одно или два столетия, прежде чем неорганический разум догонит или превзойдет людей. Если бы это произошло, наш вид был бы лишь короткой интермедией в истории Земли, прежде чем машины возьмут верх. Многие предполагают, что люди находятся на пике интеллекта, но вполне возможно, что наш вид представляет собой этап на пути к более искусственному разуму. Это может объяснить, почему космос кажется таким пустым от такой жизни, как мы. Если во Вселенной неизбежен эволюционный переход к неорганическому разуму, наши телескопы вряд ли смогут уловить человеческий разум в тот промежуток времени, когда он еще был воплощен в этой форме. Возможно, более вероятно, что инопланетяне будут отдаленными электронными потомками других органических существ, существовавших давным-давно", – говорится в публикации.

Королевский астроном лорд Мартин Рис Фото: cam.ac.uk

Рис предполагает, что инопланетяне – куда более миролюбивы, чем принято считать.

"У них могут быть не такие базовые желания, как у нас. Под давлением дарвинизма мы превратились в экспансионистский вид. Отбор отдавал предпочтение интеллекту, но также и агрессии. Но если дарвиновское давление не распространяется на эти искусственные образования, нет причин, по которым они должны быть агрессивными. Возможно, они просто хотят подумать о чем-то глубоком", – пишет сотрудник Кембриджского университета и соавтор книг "Если наука спасет нас" и "Конец астронавтов".

Ученый также дает свое объяснение, почему люди до сих пор не встретились с инопланетянами:

"То, что мы их не видели и не подверглись их вторжению, не означает, что там ничего нет. Они могут просто быть более созерцательными. Мы не можем оценить, означает ли "великая тишина" космоса их отсутствие или просто их предпочтение".

Тем временем премьер-министр Великобритании Риши Сунак поблагодарил Илона Маска за его вклад в технологическую революцию. Выступая на пресс-конференции после британского саммита по безопасности искусственного интеллекта, Сунак объяснил, почему он хотел услышать мнение Маска – также основателя OpenAI, который разработал систему ChatGPT.

Риши Сунак и Илон Маск

"Как одному из ведущих игроков в области искусственного интеллекта, важно, чтобы он принял участие в этом саммите, и я рад, что он присутствовал. Примерно десять лет назад он начал говорить о некоторых рисках, которые может представлять ИИ, и о важности того, чтобы правительства и другие стороны делали все необходимое для их смягчения", – заявил политик.

Ранее Фокус писал, какая инопланетная цивилизация сможет обнаружить людей на Земле.