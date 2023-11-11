"Інопланетяни вже серед нас": учений-астроном зробив несподівану заяву (фото)

Лорд Мартін Ріс не виключає, що через кілька століть штучний інтелект наздожене і пережене людей, а також пояснює, чому ніхто досі не бачив інопланетян.

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Королівський астроном Великої Британії лорд Мартін Ріс заявив, що штучний інтелект — це форма інопланетного життя, і що він сигналізує про те, що люди досягають піку дарвінівської еволюції. Про це він пише у своїй статті для ВВС.

За його словами, інопланетяни вже серед нас, і це — не ті зелені чоловічки, якими рясніють науково-фантастичні фільми.

"Може минути ще всього одне або два століття, перш ніж неорганічний розум наздожене або перевершить людей. Якби це сталося, наш вид був би лише короткою інтермедією в історії Землі, перш ніж машини візьмуть гору. Багато хто припускає, що люди перебувають на піку інтелекту, але цілком можливо, що наш вид являє собою етап на шляху до більш штучного розуму. Це може пояснити, чому космос здається таким порожнім від такого життя, як ми. Якщо у Всесвіті неминучий еволюційний перехід до неорганічного розуму, наші телескопи навряд чи зможуть вловити людський розум у той проміжок часу, коли він ще був втілений у цій формі. Можливо, більш імовірно, що інопланетяни будуть віддаленими електронними нащадками інших органічних істот, що існували давним-давно", — йдеться в публікації.

Королівський астроном лорд Мартін Ріс Фото: cam.ac.uk

Ріс припускає, що інопланетяни — куди більш миролюбні, ніж багато хто вважає.

"У них можуть бути не такі базові бажання, як у нас. Під тиском дарвінізму ми перетворилися на експансіоністський вид. Відбір віддавав перевагу інтелекту, але також і агресії. Але якщо дарвінівський тиск не поширюється на ці штучні утворення, немає причин, через які вони мають бути агресивними. Можливо, вони просто хочуть подумати про щось глибоке", — пише співробітник Кембриджського університету і співавтор книжок "Якщо наука врятує нас" і "Кінець астронавтів".

Вчений також дає своє пояснення, чому люди досі не зустрілися з інопланетянами:

"Те, що ми їх не бачили і не зазнали їхнього вторгнення, не означає, що там нічого немає. Вони можуть просто бути більш споглядальними. Ми не можемо оцінити, чи означає "велика тиша" космосу їхню відсутність або просто їхню перевагу".

Тимчасом прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак подякував Ілону Маску за його внесок у технологічну революцію. Виступаючи на пресконференції після британського саміту з безпеки штучного інтелекту, Сунак пояснив, чому він хотів почути думку Маска — також засновника OpenAI, який розробив систему ChatGPT.

Ріші Сунак та Ілон Маск

"Як одному з провідних гравців у галузі штучного інтелекту, важливо, щоб він узяв участь у цьому саміті, і я радий, що він був присутній. Приблизно десять років тому він почав говорити про деякі ризики, які може становити ШІ, і про важливість того, щоб уряди та інші сторони робили все необхідне для їх пом'якшення", — заявив політик.

Раніше Фокус писав, яка інопланетна цивілізація зможе виявити людей на Землі.