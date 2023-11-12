Читай по лицу. Ученые рассказали, сколько раз в день лжет среднестатистический человек

Новое исследование проливает свет на то, как часто люди лгут и какие факторы в нашей жизни на это влияют.

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Исследователей интересует все то, что сложно понять или проверить. Например, как часто люди лгут, что влияет на способность придерживаться истины и склонны ли мы больше врать в текстовых сообщениях, электронной почте, по телефону или глядя людям в глаза, пишет Inverse.

В новом исследовании ученый из Университета Уэйк Форес Кристиан Форест рассказал о том, как много на самом деле ученым известно о том, как часто лгут люди и почему они это делают. Он также сосредоточился на понимании того, в каких сферах своей жизни люди, как правило, прибегают ко лжи, а в каких нам следует с опаской относиться к тому, что нам говорят.

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Классическое исследования частоты лжи было проведено психологом Беллой ДеПауло в середине 1990-х годов. Основное внимание в исследовании было уделено личному взаимодействию. В ходе исследования ученые отобрали группу студентов и еще одну группу волонтеров из сообщества Университета Вирджинии. Затем реципиентов попросили рассказать, сколько в среднем они лгали в день.

Результаты исследования свидетельствуют, что члены сообщества в основном лгали одни раз в день, тогда как волонтеры использовали по две лжи в день. В результате этот результат стал эталонным в области исследований честности и помог многим другим ученым прийти к выводу, что ложь действительности является вполне обычным явлением для человека.

Однако среднее значение не описывает отдельных людей. А потому в 2010 году исследователь коммуникаций Мичиганского государственного университета Ким Серота с коллегами обнаружили, что количество лжи варьируется от человека к человеку. В этом исследовании приняли участие 100 американцев: 59,9% заявили, что не сказали ни единой лжи за последние 24 часа, а те, кто признался во лжи, заявили, что лгали очень мало. Всего участники сообщили о 1646 лжи, но половина из них исходила всего от 5,3 процента участников. Эта общая закономерность в данных повторялась несколько раз — в результате ученые пришли к выводу, ложь, как правило, встречается редко, за исключением небольшой группы лжецов.

Далее ученые решили выяснить, может ли ложь быть более частой в зависимости от обстоятельств. Исследование 2015 года, проведенное исследователем коммуникаций Северо-Западного университета Мэдлин Смит, показало, что среда в действительности не играет особого значения. В ходе исследования ученые попросили участников просмотреть свои последние 30 текстовых сообщений, 23% реципиентов ответили, что там отсутствуют утверждения, вводящие в заблуждение. Остальная часть группы сообщила, что в их переписке содержится 10% или меньше лжи.

Можно подумать, что люди более склонны лгать незнакомцам, чем друзьям или членам семьи, однако ученые обнаружили, что все немного сложнее. Еще ДеПауло в своей работе обнаружила, что люди склонны чаще говорить то, что ученые называют "повседневной ложью", незнакомцам, чем членам семьи. Однако, когда дело доходит о серьезной лжи о таки вещах, как романы или травмы, более половины реципиентов были склонны врать об этом близким.

И все же исследователи отмечают, что вопрос о том, сколько на самом деле лгут люди все еще остается открытым. Потребуются дополнительные исследования с различными переменными, в том числе межкультурные опросы, разные возраст, пол, религия и политическая направленность, чтобы ответить на этот вопрос.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали действенный способ, который поможет отличить правду от лжи.