Большой взрыв породил Вселенную, но был еще один: что появилось на свет во время второго

Исследователи полагают, что второй Большой взрыв произошел, когда Вселенной было меньше месяца.

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Космологи предполагают, что вместо одного Большого взрыва, результатом которого стало рождение Вселенной, могло произойти второе подобное событие. Только во время второго Большого взрыва во Веселенной появилась темная материя, пишет Futurism.

Недавние наблюдения за ранней Вселенной, всего через миллионы лет после Большого взрыва, позволяют взглянуть по-новому на теорию второго Большого взрыва. Она помогла бы разгадать загадку, которая мучает астроном на протяжении многих лет – темная материя.

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Темная материя – это гипотетическая форма материи, которая не взаимодействует со светом или электромагнитными полями. Но из нее состоит примерно 27% известной Вселенной. Дело в том, что астрономы уже давно пытаются объяснить, почему скопления галактик движутся особыми способами, которые не может объяснить общепринятая Стандартная модель физики. Для того, чтобы все заработало, необходимо включить в имеющиеся уравнения темную материю.

Некоторые исследователи задались вопросом, мог ли второй Большой взрыв привести к появлению экзотического вещества после того, как появилось обычное.

"Мы всегда предполагали, что все было создано одновременно в результате одного Большого взрыва, но кто может знать наверняка?" – говорит профессор физики Техасского университета в Остине Кэтрин Фриз.

Фриз и ее коллеги предполагают, что так называемый Темный Большой взрыв мог произойти, когда нашей Вселенной было меньше месяца. Они предполагают, что в ходе такого события могли сформироваться несколько различных видов темной материи, в том числе "даркзилл". По словам ученых, теоретические частицы, названные в честь Годзиллы, имели бы чудовищные размеры, превышающие массу одного протона в 10 триллионов раз.

Но если бы такое событие происходило постепенно, то Темный Большой взрыв произвел бы на свет более легкие частицы темной материи, которые поглощали бы друг друга при каждом столкновении.

Такие частицы мало чем отличались бы от одного ведущих кандидатов в темную материю, называемого "вимпом".

Фриз и другие авторы исследования надеются, что изучение гравитационных волн, оставшихся самого рождения Вселенной, могут пролить больше света на теорию Темного Большого взрыва.

Напомним, по словам ученых, примерно 13,8 млрд лет назад произошло важнейшее событие за всю историю существования космоса, которое буквально создало само его существование.