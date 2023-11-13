Как "растут" горы на Земле: даже геологи не всегда знают ответ на этот вопрос

Ученые говорят, что на планете горы образуются разными способами, даже эрозия может поднимать вверх горные пики.

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Поверхность Земли усеяна горами, начиная от самой маленькой в мире горы Уичпруф в Австралии, чья высота составляет 147 метров над уровнем моря, до самой высокой горы – Эвереста, высота которого составляет 8 849 метров, пишет LiveScience.

Но как на самом деле образуются все эти маленькие и большие горы на нашей планете? Горы на Земле образуются самыми разными способами, большинство из которых связаны с тектоническими плитами Земли. Когда гигантские плиты под поверхностью сталкиваются, их края могут выгибаться наружу и складываться, в результате чего скала будет подниматься вверх, образуя горный хребет. Именно таким образом на планете появились Гималаи, где располагается Эверест.

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Иногда, при столкновении тектонических плит, одна из них ныряет по другую – явление, которое известно геологами как субдукция. По данным Палеонтологического музея Калифорнийского университета, скала, которая сминается по краям, может дать начало горным хребтам, таким как Анды.

Горы также могут расти при расколе тектонических плит. Геологи говорят, что каменные глыбы, которые образовываются по краям разломов могут формировать горные хребты, такие как Сьерра-Невада на западе США.

Вулканизм – является еще одним способом возникновения гор на Земле. В зонах субдукции часто возникают вулканы, ведущие в островным дугам, таким как острова Японии. Кроме того, гигантские столбы горячих пород, известные как мантийные шлейфы, могут подниматься из ядра Земли и сжигать вышележащий материал, словно паяльная лампа, образуя вулканические острова, такие как Галапагосские острова.

Даже эрозия может быть задействована в росте гор.

"Ледники или реки, которые стекают со склонов гор, размывают поверхность. Это уменьшает давление на земную кору, заставляя мягкую мантию под ней подниматься вверх и поднимать горные вершины на поверхности", — рассказал геолог из Университета Иллинойса Лицзюнь Лю.

Кроме этого, активность глубоко под поверхностью Земли также может играть роль в образовании гор. Недавние открытия показывают, что куски плотной породы могут отслаиваться от дна тектонических плит и падать в мантию под ней, что может вызвать подъем подстилающей поверхности вверх.

Такое расслоение может помочь объяснить, как высокие горы или плато могут образовываться внутри континентов, таких как Скалистые горы и плато Колорадо. Это также может помочь объяснить большую высоту Тибетского плато, говорит Шон Галлен, геоморфолог из Университета штата Колорадо.

Кроме того, горные породы в мантии перемешиваются в течение миллионов лет — явление, известное как динамическая топография. Такое взбалтывание может выгибать поверхность Земли вверх. Тем не менее, остается дискуссионным вопрос о том, насколько динамическая топография может на самом деле изменить поверхность Земли.

"Несмотря на то, насколько горы важны для жизни на Земле, мы до сих пор до конца не понимаем, как они формируются и меняются с течением времени", — подытожил Галлен.

Напомним, гора Эверест может оказаться вовсе не самой высокой в мире, все зависит от того, как измерять, считают ученые. Исследователи считают, что на Земле есть несколько других гор, которые вполне могут претендовать на это звание по техническим аспектам.