Насколько высокие горы могут появиться на Земле: оказывается, Эверест – это не предел

Теоретически на нашей планете может появиться гора выше Эвереста, но ее появлению будут мешать гравитация и эрозия.

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60 млн лет назад две литосферные плиты, Евразийская и Индийская, столкнулись и образовали горный хребет. Но эти плиты имели одинаковую плотность, а потому ни одна из них не могла опуститься ниже другой. Поэтому горной породе некуда было деваться, и она пошла вверх. Таким образом появились Гималаи, где сейчас находятся две самые высокие горы на Земле. Самой высокой является Эверест (высота 8,8 км), а на втором месте разложилась гора К2 или Чогори (высота 8,6 км). Но могут ли на нашей планете появиться еще более высокие горы и насколько высокими они могут быть? На этот вопрос изданию Live Science отвечают ученые.

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Самая высока гора на Земле - гора Эверест Фото: Live Science

По словам Джина Хамфриса из Университета штата Орегон, США, в теории на Земле могут появиться горы, которые могут быть выше, чем Эверест. Но для того, чтобы вырасти до такого размера, этим горам придется преодолеть как минимум две проблемы: земную гравитацию и эрозию.

"Любая горная порода, которая начнет превращаться в гору подвергается влиянию силы тяжести, а потому не всегда сможет достичь очень большой высоты. Также эрозия удерживает горы от того, чтобы они вырастали слишком большими. Например, это касается ледников, которые прорезают во время движения горную породу", — говорит Хамфрис.

По словам ученых, ледниковая эрозия приводит к созданию крутых склонов гор, которые подвержены оползням и это мешает таким формам рельефа увеличиваться в размерах. Ученые утверждают, что чем выше становиться гора, тем сильнее на нее действует гравитация и эрозийные процессы. И, таким образом, очень высокие горы больше подвержены разрушению. Например, теоретически гора Эверест может вырасти еще больше, но вышеупомянутые эффекты не дают этого сделать.

Вторая по высоте гора на Земле - гора Чогори или К2 Фото: wikipedia

"Но есть способы, с помощью которых горы на Земле могут стать очень высокими. Я бы сказал, что возможность появления горы выше Эвереста примерно на 1600 метров вполне вероятна. Но для этого нужны подходящие условия", — говорит Хамфрис.

Ученый считает, что очень высокие горы могут появиться на Земле не в результате столкновения литосферных плит, а в результате извержений вулканов.

Вулканические горы растут по мере извержения вулканов. Лава, вытекающая из вулканов, остывает, накапливается слой за слоем и таким образом такие горы становятся выше и выше. Если вулкан будет постоянно извергаться, то лава будет постоянно накапливаться, и это приведет к появлению очень высокой горы, считает ученый.

Этот факт подтверждает существование самой высокой горы в Солнечной системе – горы Олимп на Марсе, которая является потухшим вулканом и соответственно образовалась в результате его постоянных извержений.

Самая высокая гора в Солнечной системе - гора Олимп на Марсе Фото: NASA

"Эта гора возвышается над поверхностью на примерно 21 км и таким образом достигает верхних слоев разреженной атмосферы Марса", — говорит Брайони Хорган из Университета Пердью, штат Индиана, США.

По словам ученых, гора Олимп смогла стать такой высокой потому, что на Марсе нет движения литосферных плит, которые влияют на геологию Земли. Например, на Гавайский островах вулканы также наращивают свою высоту, но не становятся такими высокими.

Дело в том, что гора Олимп образовалась над глубоким колодцем поднимающейся магмы, который неоднократно выходил на поверхность. Но Гавайские острова не могут оставаться надолго над таким же колодцем из магмы потому, что Тихоокеанская плита продолжает двигаться. Поэтому вулканы здесь не могут стать такими высокими.

По словам Хоргана, несмотря на то, что вулканические горы могут расти постоянно, у них также существует свой предел роста. Поэтому гора Олимп на Марсе больше не увеличивается в размерах. Это связано с тем, что давление, необходимое для чтобы магма продолжала двигаться на вершину горы, через некоторое время уже не способно преодолеть такие эффекты, как высота горы, а также гравитация планеты. То есть у магмы уже нет энергии, чтобы достичь вершины при определенной высоте горы.

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