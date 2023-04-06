Миллионы лет вместе. Ученые обнаружили, что Земля носит под "сердцем" древнее дно океана

Об этом свидетельствуют сейсмические данные, собранные учеными в Антарктиде за три года.

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Подобно тому, как охотники за сокровищами ищут затонувшие клады на дне океана, ученые, похоже, обнаружили древнее дно океана, которое, по сути, является своего рода геологическим сокровищем, спрятанным в недрах Земли, пишет New Atlas.

В ходе исследования ученые изучили сейсмические данные, собранные в Антарктиде за три года, и пришли к выводу, что миллионы лет назад дно океана перемещалось глубоко к сердцу нашей планеты и представляло собой относительно тонкий слой, окружающий ядро нашей планеты.

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Исследователи полагают, что их открытие может повлиять на наше понимание того, как тепло уходит из ядра планеты и как океанический материал может возвращаться на поверхность из-за извержения вулканов.

Исследование началось в 2012 году, когда геолог Саманта Хансен и ее команда из Университета Алабамы установили в Антарктиде 15 сейсмографов. Ученые сосредоточились на изучении волн от землетрясений по всей планете для изображения гор, которые в значительной степени погребены подо льдами. В общей сложности исследование продлилось три года и было весьма успешным. Собранные данные свидетельствовали о том, что необычные энергии проявляются поле того, как волны, рожденные землетрясениями, проходят сквозь границу ядра и мантии. Именно этот факт и побудил Хансен с коллегами продолжить исследование.

Ученые обнаружили, что на глубине около 3219 километров под поверхностью Земли находится слой, натыкаясь на который, сейсмические волны замедляются. Исследователи предполагают, что его толщина составляет от 5 до 40 километров, однако с точки зрения планетарного состава его можно назвать чрезвычайно тонким. Результаты сейсмической активности также свидетельствуют о том, что этот слой можно назвать зоной сверхнизких скоростей, о чем свидетельствует замедление волн через этот район.

По словам соавтора исследования, профессора Школы исследования Земли и космоса в Университете штата Аризона, они с коллегами проанализировали тысячи сейсмических записей, собранных в Антарктиде, и обнаружили тонкие аномальные зоны материала в реликтовом излучении. Любопытно, что этот слой был обнаружен в любой точке, которую исследовали ученые. Однако толщина данного слоя не является стабильной — на некоторых участках она составляет всего несколько километров, тогда как в других — речь идет о десятках километров. Простыми словами, результаты исследования свидетельствуют о том, что ученые обнаружили горы в ядре Земли, которые в некоторых местах в 5 раз превышают высоту Эвереста.

Ученые изучили то, как замедлялись сейсмические волны, доходя до данного слоя, и пришли к выводу, что он представляет собой материал древнего океанского дна, который фактически проталкивался через мантию нашей планеты в течение сотен миллионов лет. Исследователи предполагают, что это стало возможным благодаря тому, что этот материал был плотнее, чем жидкая порода, составляющая мантию Земли. В результате дно древнего океана, или как еще называют этот слой ULVZ, способен чрезвычайно замедлять сейсмические волны.

Данные, собранные в Антарктиде, указывают на то, что данный слой вполне может окружать все ядро нашей планеты. Исследователи отмечают, что собранные ими данные дают более обширное представление о внутренней структуре нашей планеты, а также свидетельствуют о том, что она намного сложнее, чем предполагалось ранее.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что в центре ядра Земли скрыт огромный железный шар.