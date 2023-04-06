Мільйони років разом. Вчені виявили, що Земля носить під "серцем" стародавнє дно океану

Про це свідчать сейсмічні дані, зібрані вченими в Антарктиді за три роки.

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Подібно до того, як мисливці за скарбами шукають затонулі скарби на дні океану, вчені, схоже, виявили древнє дно океану, яке, по суті, є своєрідним геологічним скарбом, захованим у надрах Землі, пише New Atlas.

Під час дослідження вчені вивчили сейсмічні дані, зібрані в Антарктиді за три роки, і дійшли висновку, що мільйони років тому дно океану переміщалося глибоко до серця нашої планети й є відносно тонким шаром, що оточує ядро нашої планети.

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Дослідники вважають, що їхнє відкриття може вплинути на наше розуміння того, як тепло йде з ядра планети і як океанічний матеріал може повертатися на поверхню через виверження вулканів.

Дослідження розпочалося у 2012 році, коли геологиня Саманта Хансен та її команда з Університету Алабами встановили в Антарктиді 15 сейсмографів. Вчені зосередилися на вивченні хвиль від землетрусів по всій планеті для зображення гір, які значною мірою поховані під кригою. Загалом дослідження тривало три роки й було дуже успішним. Зібрані дані свідчили, що незвичайні енергії проявляються у тому, як хвилі, народжені землетрусами, проходять крізь кордон ядра і мантії. Саме цей факт і спонукав Хансен з колегами продовжити дослідження.

Вчені виявили, що на глибині близько 3219 кілометрів під поверхнею Землі знаходиться шар, натикаючись на який сейсмічні хвилі сповільнюються. Дослідники припускають, що його товщина становить від 5 до 40 кілометрів, проте з погляду планетарного складу його можна назвати надзвичайно тонким. Результати сейсмічної активності також свідчать, що цей шар можна назвати зоною наднизьких швидкостей, про що свідчить уповільнення хвиль, що рухаються через цю ділянку.

За словами співавтора дослідження, професора Школи дослідження Землі та космосу в Університеті штату Арізона, вони з колегами проаналізували тисячі сейсмічних записів, зібраних в Антарктиді, та виявили тонкі аномальні зони матеріалу в реліктовому випромінюванні. Цікаво, що цей шар було виявлено у будь-якій точці, яку досліджували вчені. Однак його товщина не є стабільною — на деяких ділянках вона становить лише кілька кілометрів, тоді як в інших — йдеться про десятки кілометрів. Простими словами, результати дослідження свідчать, що вчені виявили гори в ядрі Землі, які в деяких місцях в 5 разів перевищують висоту Евересту.

Вчені вивчили те, як уповільнювалися сейсмічні хвилі, доходячи до цього шару, і дійшли висновку, що він є матеріалом стародавнього океанського дна, який фактично проштовхувався через мантію нашої планети протягом сотень мільйонів років. Дослідники припускають, що це стало можливим завдяки тому, що цей матеріал був щільнішим, ніж рідка порода, що складає мантію Землі. В результаті дно древнього океану, або як ще називають цей шар ULVZ, здатне надзвичайно уповільнювати сейсмічні хвилі.

Дані, зібрані в Антарктиді, вказують на те, що цей шар може оточувати все ядро нашої планети. Дослідники відзначають, що зібрані ними дані дають більш широке уявлення про внутрішню структуру нашої планети, а також свідчать про те, що вона набагато складніша, ніж передбачалося раніше.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що в центрі ядра Землі прихована величезна залізна куля.